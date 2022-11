Patrizia Olivari nuovo Presidente e AD di Ipsen

Patrizia Olivari è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A., azienda biofarmaceutica globale, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative

Patrizia Olivari è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A., azienda biofarmaceutica globale, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, neuroscienze e malattie rare.

Patrizia Olivari vanta un’esperienza venetennale nell’industria farmaceutica con ruoli chiave in aziende nazionali e multinazionali.

“Sono onorata di guidare un’importante realtà come quella di Ipsen S.p.A. che è presente in Italia, da oltre 30 anni, con il chiaro obiettivo di prolungare e migliorare la qualità di vita dei pazienti offrendo soluzioni terapeutiche innovative per specifiche patologie oncologiche, malattie rare e neuroscienze” ha commentato Patrizia Olivari, nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A.

“Questo nuovo incarico mi offre l’opportunità di mettere a disposizione dell’azienda e dei pazienti la mia esperienza per proseguire nel percorso di crescita nelle malattie rare e nelle neuroscienze, continuare ad affermarci come leader in oncologia e per supportare lo sviluppo di una pipeline sostenibile e di alto valore”.

Laureata in Biologia presso l’Università di Pavia, ha conseguito inoltre il Master in Marketing presso l’Università Bocconi.