Katherine Halligan in libreria con “Viva il Weekend!”

Seminare l’orto e i fiori che attirano le farfalle, fare un collage di foglie, decorare le uova, organizzare una caccia al tesoro illustrata, preparare una torta di mele… In questo libro ci sono 52 idee divertenti, una per ogni weekend dell’anno. Divise per stagioni, da fare in casa o all’aperto, pensate per te e tutta la famiglia. Per rendere ogni momento insieme speciale e gioioso.

Tutto questo in “VIVA IL WEEKEND! 52 idee per rendere speciale ogni domenica in famiglia”.