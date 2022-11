In libreria Racconti nella Rete 2022 a cura di Demetrio Brandi

In libreria la ventunesima edizione di Racconti nella Rete che si caratterizza per l’alta qualità dei racconti che hanno partecipato al premio

In libreria la ventunesima edizione di Racconti nella Rete® che si caratterizza per l’alta qualità dei racconti che hanno partecipato al premio. Nei vari generi rappresentati ha prevalso, come sempre, il racconto che tratta in vario modo di sensazioni e sentimenti, di famiglia o di amore, ma abbiamo trovato anche tra questi molte trame e soluzioni narrative interessanti.

Soluzioni che rivelano come si possano trovare sempre nuove idee, nonostante le migliaia di testi pervenuti finora e selezionati. Troviamo ogni anno nuovi autori, spunti originali e storie accattivanti, che dimostrano quanto questo premio letterario riesca ogni volta a mettere in moto un meccanismo creativo meravigliosamente produttivo.

Nato nel 2002 da un’idea di Demetrio Brandi, il premio si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Molti tra gli scrittori pubblicati nelle antologie di Racconti nella Rete® hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario. Il progetto letterario permette a tutti, giovani e meno giovani, di partecipare al concorso con un racconto breve, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggi.

Il premio prende vita tutto l’anno nel sito www.raccontinellarete.it ed è sostenuto da una serie di presentazioni dell’antologia in diverse città italiane.