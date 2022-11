BriseKK duetta con Sela nel nuovo singolo “Noia”

BRISEKK feat. SELA: “Noia” è il nuovo singolo dell’artista e rapper genovese. Un brano che fonde rap e pop per emozionare l’ascoltatore

Noia è un brano introspettivo in cui vengono descritti episodi significativi dell’artista, su una base che parte da un semplice giro di piano per arrivare all’assolo finale con un crescendo di suoni e vibes diversificate, per far sì che qualunque tipo di ascoltatore si emozioni ascoltando il pezzo.

BIO

BriseKK classe 2000 di Rapallo (GE) si approccia alla musica nel 2012 grazie al freestyle; dopo anni di allenamento e diverse competizioni Rap a cui partecipa in ambito locale, inizia a pubblicare diversi videoclip sul suo canale YouTube; Nel dicembre 2018 partecipa ad un contest organizzato da HONIRO LABEL raggiungendo la finale e spiccando su gli oltre 100 partecipanti. Nel 2019 rilascia il suo primo mixtape Get Money, Vol1. Successivamente Brisekk continua il suo percorso con i singoli ‘Stilnovo’, ‘Cartier (Uh Mamy), ‘Demoni’ e Paranoia prodotta da Yung Snapp, uno dei più rinomati produttori del paese, e con i singoli ‘VVS’ (presente solo sul suo canale YouTube) e ‘Gravità; l’artista si appresta a cambiare il proprio sound con un’ottica sempre più internazionale, allontanandosi dal rap e abbracciando sonorità più pop e funky tipiche degli anni 80 grazie anche all’utilizzo del ‘Vocoder’ che crea nei pezzi di Brisekk un’atmosfera vintage. Il secondo progetto CYBORG realizzato tra Genova e Milano è il disco della maturità e al suo interno troviamo le migliori promesse della scena ligure e non, in un vasto tappeto musicale. Il 2022 si apre con ‘Mia’, la strofa all’interno di One More Shot dello storico Dj Kamo e ‘Too Much’, primo singolo estratto dal nuovo disco in arrivo.