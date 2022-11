Katherine Rundell in libreria con “Una zebra in fuga”

Katherine Rundell racconta di una bambina, una zebra, un cane e una scoiattolina uniti in una missione quasi impossibile: salvare tutti gli animali rapiti dal terribile Mr Sput

Ermellina non sopporta le regole. A lei piace correre e divertirsi all’aria aperta. Ecco perché, quando una zebra in difficoltà fa la sua comparsa nel parco della città, non ci pensa un istante: la aiuterà a ritrovare i suoi genitori. Ma a essere in pericolo non sono solo le zebre: presto scoprirà che gli animali da salvare sono tanti. Nessun problema per Ermellina. Ha coraggio, determinazione, e una gran voglia di vivere un’avventura emozionante.

Katherine Rundell ha trascorso l’infanzia tra Africa ed Europa. Insegna letteratura inglese a Oxford nel prestigioso All Souls College. Con Rizzoli ha pubblicato Sophie sui tetti di Parigi (2015), La ragazza dei lupi (2016, Premio Andersen 2017 nella categoria 9/12 anni), Il Natale di Teo (2017), Capriole sotto il temporale (2018, finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019), Racconti della giungla (2019), L’esploratore (2019, vincitore del prestigioso Costa Children’s Book Award, Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio (2020) e I ladri di New York (2020).

Sara Ogilvie scozzese, ha illustrato moltissimi libri per ragazzi. È stata candidata al Roald Dahl Funny Prize.

pp. 64

€ 18,00

Dai 5 anni