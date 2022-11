Previsioni meteo 15 novembre 2022: l’Autunno fa sul serio

Le previsioni meteo di oggi, martedì 15 novembre 2022: maltempo su gran parte dell’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica

Inizio di settimana con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa dell’arrivo di un nuovo nucleo instabile. Piogge e temporali sono ancora in arrivo sullo Stivale per la giornata di oggi a causa di un nuovo impulso instabile, con il maltempo che ancora una volta si concentrerà sul versante occidentale del Paese.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche per i prossimi giorni l’instabilità sarà protagonista: in generale sarà infatti una settimana contraddistinta da clima autunnale, con frequenti piogge grazie all’apertura della porta atlantica.

Intanto per oggi, martedì 15 novembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con della pioviggine sulla Liguria. Al pomeriggio ancora maltempo sulla Liguria e locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1900-2100 metri. In serata instabilità in aumento con piogge sparse e neve a quote medie-alte sulle Alpi, più asciutto sul Triveneto. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito, locali fenomeni sull’Alta Toscana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, invariato altrove. In serata tempo asciutto con cieli nuvolosi su tutti i settori. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo al Nord e al Centro, minime in lieve calo e massime stazionarie o in lieve rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .