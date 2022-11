MC Groove vs Cicco Dj & Davy Floris: fuori “Chica Tentadora”

Disponibile in rotazione radiofonica “CHICA TENTADORA” (Sound Management Corporation), il nuovo singolo di MC Groove vs Cicco Dj & Davy Floris feat Ariel El Leon

“Chica Tentadora” è un brano pop-dance con sonorità acustiche di chitarre classiche, percussioni tipicamente latine dal sapore raggaeton ma con prominenti sfumature future-rave ed elettroniche.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Il movimento della vita è sempre più veloce, ma dobbiamo assaporarne ogni secondo”.

Il videoclip di “Chica Tentadora” descrive il sogno di un’estate, che ci raggiunge come un’onda in piena che resta sempre nei nostri cuori, La tentazione, La Tentadora!

Biografia

MC Groove è un progetto musicale pop-dance nato e sviluppato a Pompei (Napoli) – Italia. Gli autori e compositori Marco Catalano e Carmela Coppola, coniugi nella vita, coltivano da sempre la loro passione per la composizione e il canto. Dopo le prime pubblicazioni “Don’t make me lonely” Sky MC e Screamin’ Rachael su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), “U wanna stay” DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), “I’m in love” Sisma su SPQ Sound Records (Italia), “Back to me” Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK), gli autori incontrano Enrico Vicinanza, attore e cantante di opera lirica, voce insieme a Carmela Coppola del progetto MC Groove dal 2012 al 2015. Musica e passioni canore, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questo progetto musicale vesuviano. Nel 2014 MC Groove produce 4 canzoni intitolate “Fallin’”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 MC GROOVE instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation con la quale pubblica numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania.

Il fulcro di MC Groove è rappresentato dal musicista e Dj-Producer Marco Catalano. MC Groove propone un dj set electro house e un live act con la Cantante Carmela Coppola.