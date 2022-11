Laura Di Lenola duetta con Diem in “Settimane”

Disponibile in rotazione radiofonica “Settimane”, il nuovo singolo di Laura Di Lenola feat Diem già sulle piattaforme digitali di streaming

“SETTIMANE” è un brano che affronta i sentimenti di amore ed odio nei confronti di qualcuno che amiamo, ma per cui abbiamo perso ammirazione e fiducia. Il testo descrive una persona debole che nasconde le proprie insicurezze a sé stessa e agli altri; nonostante questo, la passione ancora viva di una storia finita rende questa persona impossibile da dimenticare.

“Mi perdo nei tuoi jeans che non hanno più colore e mi sento anch’io così, ad aspettare settimane”: l’attesa gioca un ruolo fondamentale: il passare delle settimane alimenta un sentimento di abbandono, che viene espresso paragonando sé stessi ad un vecchio paio di jeans usati, che ormai non si ha più voglia di indossare.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “SETTIMANE riguarda un rapporto tormentato tra due persone fatto di insicurezze, paure, ma anche di passione. L’attesa rimane il sentimento cardine del brano, supportato dalle sonorità urban-pop della produzione”.

Biografia

Laura Di Lenola, classe ’98, è una giovane autrice e cantautrice di Latina. La sua scrittura autentica e senza filtri è frutto di una contaminazione di diversi linguaggi musicali, che spaziano dall’Indie Pop all’R&B; sceglie inoltre di approfondire il suo background musicale diplomandosi in canto jazz in Conservatorio. Nel 2018 frequenta l’Academy di Isola degli Artisti ottenendo il contratto ed entrando a far parte del team; da allora inizia a sviluppare in particolar modo l’aspetto autorale, collaborando alla scrittura di diversi brani, quali “Va tutto bene”- Giulia Molino (certificato disco d’oro) , “NO GOOD”- Malerba ft. MamboLosco, “Pessime Intenzioni” – Serena Brancale ft. Ghemon, “Like a Melody”-Serena Brancale ft. Roshelle, “Il sole alle finestre”-Raffaele Renda. Contemporaneamente inizia a costruire il suo percorso artistico attraverso la pubblicazione del primo singolo “Swimming Pool” rilasciato da Isola degli Artisti in licenza con Virgin Records Italia / Universal Music Italia. Attualmente è impegnata nel lavoro in studio per il primo progetto discografico