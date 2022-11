Viziosa online con la versione acustica del singolo “Ponny”

È in uscita la versione acustica di PONNY di VIZIOSA, brano tratto dal debut EP AVVOLTOI, primo capitolo di una band definita “I cramps Italiani”

È in uscita la versione acustica di PONNY di VIZIOSA, brano tratto dal debut EP AVVOLTOI, primo capitolo di una band definita da Drew McConnell, bassista tra gli altri di Babyshambles e Liam Gallagher, “i Cramps italiani”. Il brano vede il featuring di un altro prestigiosissimo nome della musica britannica: KRISTIAN MARR, storico chitarrista di Amy Winehouse.

Dopo tre anni, a causa della pandemia, i Viziosa si sono ritrovati a Genova con l’amico di lunga data Kristian Marr per passare qualche giorno insieme. Le loro giornate, affogate in un mix di musica, vino e buon cibo, hanno portato a riunirli definitivamente: in quei giorni decidono infatti di registrare una versione acustica di Ponny, molto apprezzata da Marr, proprio nella città in cui era stata scritta la versione originale della canzone.

“VIZIOSA non è una band, non è un cantante, è la parte più intima e sudicia di ognuno di noi. VIZIOSA nasce da un incontro casuale una notte d’inverno in un bar nel quartiere berlinese di Kreuzberg. VIZIOSA con le sue parole e la sua musica vuole dare voce ai personaggi più dimenticati, ai vizi più estremi.”