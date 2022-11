I 5 migliori e indispensabili accessori per telefoni

Il telefono è uno dei pezzi tecnologici più importanti della nostra vita. È usato per così tante cose diverse che può essere difficile tenerne traccia senza un elenco di accessori adeguato. Avrai bisogno di più di un semplice telefono e caricabatterie se vuoi assicurarti che il tuo dispositivo sia protetto e funzioni correttamente. Gli accessori giusti possono anche aiutarti a ottenere il massimo dal tuo dispositivo e renderlo più piacevole da usare. Con così tanti accessori per telefoni sul mercato, è difficile sapere quali valgono i tuoi soldi. Ecco cinque dei migliori accessori per telefoni indispensabili.

Custodia per telefono e protezione per lo schermo

Una custodia per telefono e una protezione per lo schermo sono due degli accessori più importanti che puoi acquistare per il tuo smartphone. Una custodia per telefono protegge il tuo dispositivo da eventuali danni, che si tratti di una caduta o di un graffio. Aiuta anche a impedire che polvere e sporco penetrino all’interno del telefono quando lo metti in tasca o in borsa, il che potrebbe rovinare la funzionalità nel tempo. Puoi scegliere una custodia per telefono in base al suo aspetto estetico, alla durata o a entrambi. Le protezioni per lo schermo sono simili alle custodie in quanto forniscono una protezione aggiuntiva dai graffi, ma lo fanno andando sopra lo schermo invece che attorno ad esso. Queste pellicole sottili possono essere facilmente rimosse se necessario e terranno a bada i graffi mantenendo il vetro sottostante privo di imperfezioni.

Auricolari e altoparlanti

Gli auricolari sono un must per la maggior parte degli smartphone poiché rendono l’ascolto dei contenuti ancora più personale. Sia che tu stia godendo un buon audiolibro, ascoltando un podcast, ascoltando i tuoi brani preferiti o condividendo una chiamata con una persona cara, gli auricolari possono aiutarti a ottenere il massimo dall’esperienza. Gli altoparlanti forniscono un’ottima alternativa se stai cercando un modo più forte e più diretto per ascoltare. Forniscono un ottimo modo per condividere la tua musica preferita con amici e familiari, soprattutto se stai cercando un modo per riempire una stanza.

Accumulatore di energia

I power bank portatili possono essere utilizzati per caricare il telefono in movimento. Puoi trovare power bank con capacità diverse a seconda della durata extra della batteria che vuoi portare con te e del tempo necessario affinché la batteria del tuo telefono si esaurisca quando lo usi. È come avere una batteria di backup per il tuo telefono, tranne per il fatto che sono più convenienti e molto più portatili.

Cavi di ricarica compatibili o caricabatterie rapido

I cavi di ricarica sono un must per chiunque utilizzi regolarmente il proprio telefono. Puoi trovare cavi in varie lunghezze e specifiche per soddisfare qualsiasi esigenza. Questi cavi possono essere utilizzati per qualcosa di più della semplice ricarica e possono essere utilizzati per il collegamento a una varietà di dispositivi. Inoltre, molti smartphone ora supportano la ricarica rapida come H onor 70 5g , quindi è anche meglio avere un caricabatterie rapido in modo da poter ricaricare completamente il telefono rapidamente.

Chiavetta USB OTG

L’unità flash USB OTG è un piccolo dispositivo elegante che ti consente di trasferire file tra altri gadget come computer, telefono o tablet. Puoi anche usarlo per eseguire backup di documenti, foto, video e musica importanti. Questo è un ottimo strumento da avere se trasferisci costantemente file tra dispositivi. È anche utile per eseguire backup dei dati importanti nel caso succeda qualcosa al telefono e ad altri dispositivi.