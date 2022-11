Cellule modificate in laboratorio, la nuova frontiera delle cure per i tumori

CAR-T è l’acronimo dell’inglese “Chimeric Antigen Receptor T cell”, ossia “cellule T che esprimono un recettore chimerico per l’antigene”. Le cellule CAR-T sono globuli bianchi appartenenti ai linfociti T. Sono ottenute dal paziente e modificate in laboratorio affinché portino in superficie recettori capaci di riconoscere una specifica proteina presente sulle cellule tumorali. Dopo l’ingegnerizzazione, le cellule sono iniettate nuovamente nell’organismo dei pazienti, dove raggiungono le cellule tumorali e le distruggono. Le cellule CAR-T devono essere prodotte specificamente per ciascun paziente e per questo la procedura per realizzarle è complessa e i costi sono molto alti. Inoltre, a oggi le sperimentazioni andate a buon fine hanno permesso di portare in clinica terapie solo per i tumori che hanno sulla superficie una specifica proteina (CD19), espressa da leucemie e linfomi che derivano dai linfociti B.

Purtroppo, come quasi sempre accade, la cura non è efficace nel 100 per cento dei casi e alcuni pazienti non ne traggono beneficio. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Cleveland (Ohio) ha studiato cosa accomunava i pazienti con linfoma non Hodgkin che non rispondevano alla terapia con cellule CAR-T. Utilizzando una tecnica in cui si analizzano i geni espressi da ogni singola cellula del campione, hanno confrontato le cellule CAR-T prima e dopo l’infusione nel paziente. Si sono così accorti che, nei pazienti che non rispondevano alla terapia, le cellule CAR-T perdevano potenza e questo si accompagnava all’espressione di alti livelli della proteina TIGIT. I ricercatori hanno quindi dimostrato che impedire l’espressione di TIGIT aumentava l’efficacia della terapia in animali di laboratorio. I risultati ottenuti suggeriscono che se si riuscisse a trovare un farmaco che blocchi TIGIT, probabilmente si potrebbe aumentare la risposta alla terapia CAR-T e la sopravvivenza dei pazienti con linfoma non Hodgkin.