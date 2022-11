Campidilimoni pubblica l’EP “Tragicosmico”

Fuori in digitale e in CD per Brutture Moderne “Tragicosmico”, il nuovo EP di Campidilimoni, rapper e cantautore marchigiano di origine cilena

Esce in digitale e in CD per Brutture Moderne “Tragicosmico”, il nuovo EP di Campidilimoni, rapper e cantautore marchigiano di origine cilena. Il disco è composto da 6 tracce nella versione fisica in CD mentre in digitale è presente una bonus track, il remix di “Calimero” firmato da Ice One. Le altre tracce sono prodotte da Gimonti, Skillaci (duo formato da Stra e da Gigi Funcis degli Eterea Post Bong band), Dj Spessore, Fricat (Apes on Tapes) e dallo stesso Campidilimoni con lo pseudonimo Nicola Pimmidi.

“Tragicosmico” è un EP che racconta, con una buona dose di ironia, la fine dell’infelicità: nelle 7 tracce, Campidilimoni, dà un’impronta brillante alla vena intima ed esistenziale che caratterizza tutta la sua musica e, anche dimostrando di avere senso dell’umorismo, parla del riconoscimento dei propri limiti, necessario per un cambiamento, e di come la stessa uscita da un periodo buio possa causare ansie e inquietudini.

“Ho sempre cercato di dare voce al disagio di esistere che caratterizza le persone insicure – racconta l’artista -, perché penso che il mondo sia già pieno di vincenti mentre, per quanto riguarda i ‘perdenti’, ci si dimentica spesso che, citando De Andrè, ‘è appena giusto che la fortuna li aiuti’. Quando dico ‘perdenti’ non intendo soltanto i poveri o gli emarginati ma anche le persone che non possono fuggire da sé stesse e non riescono a gestire questo stato d’animo. Il titolo di questo EP, ‘Tragicosmico’, nasce dall’intenzione di voler fare un disco che facesse riflettere ma anche sorridere, e siccome dire ‘tragicomico’ mi sembrava banale, ho inserito una S creando un neologismo che in qualche modo rimanda anche alla riflessione sull’esistenza del mio corregionale Leopardi”.

Musicalmente l’EP attinge dai suoni e dai ritmi del rap classico e dalla musica elettronica imparentata con l’hip hop creando spesso atmosfere spensierate, nonostante i testi siano pregni di sostanza anche grazie ai molti rimandi al cinema, alla letteratura e alla cultura pop (rap mainstream compreso).

L’artwork di copertina è opera dello storico writer Damage.

Campidilimoni, nome d’arte di Sebastian Procaccini, è un rapper e cantautore classe 1981. Ha iniziato a fare musica alla fine degli anni 90, in un primo momento avendo come riferimento l’hip hop underground e sperimentale ma, successivamente, allargando le ispirazioni al cantautorato, all’indie-rock e alla musica elettronica. Con il progetto Campidilimoni, nato ufficialmente nel 2011, ha pubblicato vari singoli ed EP tra cui “Tra la vita e la morte avrei scelto la metrica” (2015) e “1933” (2016). Ha collaborato, tra gli altri, con Uochi Toki (nel loro album “Il limite invalicabile” del 2015 figura come ospite nella traccia “Bim Bum Cha”) e I Camillas, oltre ad avere coinvolto nei suoi dischi Colombre e Paolo Iocca (Blake E-E-E, Franklin Delano, Boxer The Coeur). Cresciuto a Falconara Marittima e attualmente residente a Chiaravalle (comuni della provincia di Ancona), ha vissuto dieci anni a Bologna, due a Ravenna e due a Roma. Il suo lavoro principale è quello di operaio generico.

TRACKLIST

01 Tragicosmico

(prod. Nicola Pimmidi)

02 Calimero

(prod. Fricat)

03 Semplicissimo

(prod. Dj Spessore)

04 Avversari

(prod. Skillaci)

05 Bagnato Terminale RMX

(prod. Gimonti)

06 Come sono

(prod. Gimonti)

07 Calimero Club Remix

(prod. Ice One)