“Trentagiga” di IononsonoErika ha anche un videoclip

Disponibile anche su Youtube il video per Trentagiga, il singolo di debutto di IononsonoErika. Un primo capitolo per il progetto dell’atipica cantautrice

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per Trentagiga, il singolo di debutto di IononsonoErika. Un primo capitolo per il progetto dell’atipica e magnetica cantautrice classe 1999, un pezzo spensierato e giocoso, esattamente come questa prima estate che abbiamo potuto definire finalmente “normale, un brano che parla delle relazioni che vanno e vengono, parla della vita e del suo cambiare multiforme, parla di amore, di quell’amore al di là di tutto, parla di gratitudine e c’è anche un pizzico di mal de vivre… che senza quello non esisterebbe niente di bello.

Questo è il mio primo video musicale, è stato girato a metà luglio in Toscana, per le riprese io e il mio team di produzione (Firstline Studio) ci siamo affidati a Deorb films.

Il mood della canzone ci ha ispirato facilmente la trama del video, abbiamo pensato di unire l’urban al paesaggio caratteristico della Maremma Toscana per cui le scene sono state girate pensando proprio a varie parti del brano e collegandole ad una location “ad hoc” che esprimesse al meglio le sensazioni che volevo trasmettere.

Un video giocoso, leggero, ma allo stesso tempo profondo in linea con il testo, ho voluto assolutamente inserire alcuni elementi che per me sono importanti quando ho pensato a come volevo fare questo video ovvero: le onde del mare, i fili elettrici della luce dei tralicci, l’idea della festa, del gioco, dell’infanzia creata dalle bolle di sapone, dai coriandoli, dai palloncini (fucsia) e dal gioco a me tanto caro che facevo da piccola “lo scalone”.