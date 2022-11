“Sole” è il nuovo romanzo di Manuela Tacconi

“Sole” (Bertoni) è il nuovo romanzo di Manuela Tacconi: da pochi giorni è disponibile in libreria e negli store online

Disponibile in libreria e negli store online “Sole” (Bertoni), il nuovo romanzo di Manuela Tacconi. Il libro narra le vicende di Maria Sole, una ragazza giovane e decisamente autoironica la cui esistenza sembra, emotivamente e fisicamente, essere divisa tra due paesi e la cui vita sentimentale pare, allo stesso modo, essere divisa tra due potenziali amanti.

“Ho sempre avuto una fervida immaginazione e più di una volta mi sono ritrovata a sognare a occhi aperti vivendo in un universo, come dire, parallelo. L’idea di creare un personaggio e dargli vita propria mi ha sempre affascinato. A un certo punto, però, mi sono accorta che quello che scrivevo non erano semplici storie, ma gocce di vita reale rubate in qua e in là. Maria Sole, la protagonista del romanzo, è di sicuro un insieme di queste gocce e il mio libro descrive una ragazza come tante che si destreggia tra le molteplici difficoltà dell’esistenza, tra alti e bassi, tra vittorie e sconfitte, tra smarrimenti e momenti di crescita interiore. – commenta la scrittrice -. È una sorta di introspezione personale e un confronto continuo con il prossimo, unitamente alla ricerca spasmodica di un qualche equilibrio emotivo. L’idea era quindi quella di scrivere una storia che toccasse più argomenti, dal rapporto con la famiglia, a quello con le amicizie, al rapporto che si può instaurare con persone estranee che vengono coinvolte, per motivi vari, nella nostra sfera sentimentale. Come ci dovremmo comportare se… Cosa dovremmo dire se…… Credo di aver dato voce a un personaggio, la nostra Maria Sole che, in un certo senso, ha avuto il coraggio di parlare apertamente e senza tabù delle sue paure, dei dubbi, del carattere non privo di difetti, il tutto in maniera grottesca ma molto genuina”.

SCHEDA LIBRO

Titolo libro: Sole

Autore: Manuela Tacconi

Editore: Bertoni

Genere: narrativa, romanzo

ISBN: 9788855355230

Pag. 212

Prezzo: 17,00 Euro

Sinossi

Maria Sole è una ragazza che per lavoro si divide tra l’Italia e Parigi, e, come se non bastasse la nostalgia di casa, l’ambiente ostile e la noia perenne, sta affrontando un enorme problema: il suo cuore batte per due uomini. Il primo è Mattia, un uomo pragmatico, sicuro di sé e affidabile, e il secondo è Evan, un tipo ermetico, superficiale ed egocentrico. Sole, come la chiamano tutti, è confusa e ogni volta che prova a risolvere il problema, combina una serie interminabile di errori. Così, a furia di sbagliare, si troverà costretta a percorrere un cammino impervio e ricco di imprevisti, nel quale dovrà sottoporsi a una attenta analisi – grazie anche al supporto del dottor De Santis –, per fare una scelta e tornare a vivere.

Sole, in compagnia di un gruppetto di amici, inizierà a fare ordine nella sua vita, viaggerà tra i due paesi e trasporterà anche noi nella meravigliosa Parigi, regalandoci momenti di puro divertimento e di riflessione… Fino al giorno in cui capirà esattamente chi scegliere tra Mattia ed Evan…

Biografia

Manuela Tacconi è nata a Voghera nel 1972 e attualmente vive in Toscana. Si è diplomata come perito merceologico, e da una ventina di anni si occupa della gestione manageriale di realtà inerenti al mondo della moda. La passione per la scrittura l’ha portata alla stesura del primo romanzo Quasi Quasi… resto, terzo classificato al Premio Etnabook 2019, e, a novembre dello stesso anno, si classifica al primo posto al Concorso Milano International con il romanzo dal titolo: Sole.

L’opera è stata pubblicata in accordo con l’agenzia EditReal di Michela Tanfoglio.

