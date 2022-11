Mondiali Qatar: Sorare lancia i fantamondiali con NFT

Sorare: Global Cup ’22, al via i “fantamondiali” con NFT. Firmata la partnership con 18 nazionali del più grande torneo di sempre

Sorare porta i mondiali di calcio nel mondo degli NFT. Alla vigilia del calcio di inizio in Qatar, la prima piattaforma digitale di fantasport con NFT sigla una nuova partnership con 18 squadre del più grande torneo di sempre. Nasce così “Sorare: Global Cup ’22”.

In vista dell’edizione 2022 del leggendario torneo di calcio, fan e player di tutto il mondo potranno ora collezionare e giocare con le carte digitali dei calciatori di 18 delle più celebri nazionali del mondo, tra cui Germania, Argentina e Spagna. La maggior parte delle squadre, inoltre, ha firmato con Sorare una partnership a lungo termine, che andrà anche oltre la conclusione del torneo.

E anche se l’Italia è fuori dalla competizione mondiale, con il lancio di “Sorare: Global Cup ’22”, i fan potranno schierare la propria squadra con 8 dei giocatori appartenenti alle 18 squadre del torneo presenti in piattaforma e competere per vincere premi durante lo svolgimento delle partite. Gli utenti potranno così partecipare al torneo globale di Sorare contro altri manager di tutto il mondo, ma ci sarà anche la possibilità di creare tornei privati per competere insieme agli amici e realizzare il proprio “fantamondiale”. Per avvicinare ancora di più i fan alla loro passione, si potranno vincere premi dopo ogni giornata di gioco, tra cui nuove carte digitali, oggetti da collezione esclusivi e, per i migliori giocatori del campionato, merchandising, biglietti VIP per le partite ed esperienze per i tifosi. I fan possono iscriversi al nuovo gioco sul sito web di Sorare e saperne di più sul blog della piattaforma.

Per i manager che già sono su Sorare verrà lanciato anche l’International Special Tournament, una competizione separata in 4 divisioni che consentirà agli utenti di mettere in campo i giocatori dei club che partecipano al “torneo reale” per vincere le nuovissime carte della Serie Nazionale ’22, insieme ad altri premi.

Il lancio di “Sorare: Global Cup ’22” sarà accompagnato dalla prima grande campagna di brand dell’azienda, “Own Your World”, che punterà un faro sugli eclettici mondi dei manager Sorare mentre si preparano per il più grande torneo del mondo.

Sorare combina le carte digitali da collezione con i fantasport per avvicinare i fan agli sport, alle squadre e agli atleti che amano. Dalla sua fondazione nel 2018, l’azienda ha registrato un’incredibile domanda e una crescita vertiginosa, raggiungendo oltre 2 milioni di utenti in tutto il mondo con oltre 300 organizzazioni sportive partner. Le 18 partnership annunciate oggi seguono gli ultimi accordi con il Liverpool F.C. inglese, la Serie A italiana, la Bundesliga tedesca, l’NBA per il basket e la MLB per il baseball. Questa partnership multipla segna un nuovo importante passo per Sorare, per diventare il prossimo gigante dell’intrattenimento sportivo.

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha dichiarato: “Il lancio di ‘Sorare: Global Cup ’22’ rispecchia uno dei più importanti momenti dello sport mondiale: il torneo sportivo internazionale più iconico, celebrato e seguito del pianeta, che ha ospitato partite, giocatori e campioni leggendari – e continua il founder – Sorare sta costruendo il prossimo gigante dell’intrattenimento sportivo, offrendo ai fan nuovi modi per godersi gli sport che amano e per entrare in contatto con le loro star preferite. Il lancio di ‘Sorare: Global Cup ’22’ è un grande passo avanti in questa direzione. Il nostro nuovo gioco è un’occasione per tutti gli appassionati di calcio di mettere alla prova le proprie conoscenze calcistiche – e i vincitori potranno godere di premi davvero unici”.

SORARE

Sorare è stata creata da appassionati di sport per appassionati di sport. La piattaforma sta trasformando il fandom sportivo online e offre alla sua comunità un nuovo modo di connettersi ai club e ai giocatori che amano. Con sede a Parigi e New York, Sorare è finanziata da un team di livello mondiale che comprende Benchmark, Accel, Softbank e i calciatori Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Rio Ferdinand. Per vedere tutti i club con licenza su Sorare, cliccare qui.