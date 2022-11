Mercatini vintage: a Milano torna Remira Market

Torna Remira Market, il mercatino di seconda mano sostenibile che ha luogo ogni seconda e quarta domenica del mese a Milano e ogni prima domenica a Parma

Sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo: sono queste le parole chiave che caratterizzano e contraddistinguono Remira Market, il mercatino di seconda mano sostenibile che ha luogo ogni seconda e quarta domenica del mese a Milano e ogni prima domenica a Parma.

Un format unico nel suo genere che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita ed esorta a rovistare tra le bancarelle e soprattutto a rimettere in circolo oggetti e abbigliamento usati.

Remira Market non è solo un mercatino, ma è un vero e proprio contenitore, un punto di partenza per sviluppare nuove idee e legare più mondi tra loro, portando così sia sempre più contenuti all’interno del market, creando inclusione e legami con persone che abbracciano gli stessi valori.

Un format pensato per coltivare una comunità inclusiva e per sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile. Da qui l’idea di creare dei workshop con esperti, per raccontare in modo semplice cosa può fare ognuno di noi nel pratico per essere un po’ più sostenibile: non solo un acquisto consapevole di capi ed accessori di seconda mano ma una vera e propria esperienza.

Infatti, uno degli obiettivi principali di Remira Market è infondere sempre più consapevolezza nei consumatori, incoraggiando il pubblico a partire da piccoli gesti come quello di portarsi le proprie borse di tela riutilizzabili per gli acquisti, riempire le borracce d’acqua alla vedovella presente in loco o raggiungerci in bicicletta.

domenica 13 presso il Tempio del Futuro Perduto di Milano dalle ore 10:30 al tramonto. Durante la giornata è previsto un Terrarium Workshop, tenuto da Cristina fondatrice di , dove i partecipanti, utilizzando gli strumenti adeguati, mettono a dimora diverse piante dal fogliame colorato e decorativo e realizzano, passo dopo passo, il loro piccolo mondo verde in miniatura e autosufficiente. Il primo appuntamento del mese di novembre è previsto perpresso ildi Milano dalle. Durante la giornata è previsto un, tenuto da PiantallariaLab , dove i partecipanti, utilizzando gli strumenti adeguati, mettono a dimora diverse piante dal fogliame colorato e decorativo e realizzano, passo dopo passo, il loro piccolo mondo verde in miniatura e autosufficiente.

Per maggiori informazioni, costo di partecipazione e modalità di iscrizione è possibile consultare questo link