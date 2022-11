“Falso” è il nuovo singolo di Al Verde

“Falso”, inserito nella playlist editoriale di Spotify “anima rnb”, è il nuovo singolo di Al Verde, disponibile su tutte le piattaforme digitali

La canzone, inserita nella playlist editoriale di Spotify “anima rnb”, descrive un momento effimero dopo tanto tempo passato a rimuginare su una relazione finita. Facile parlare per gli altri, difficile mettere in pratica i loro consigli. “Falso” mischia verità ciniche e sana ironia su alcune sonorità R&B e chill pop. Il brano nasce dalla produzione di Kuoni e dall’arrangiamento di Al Verde. Le influenze più importanti sono Tatum Rush, Willie Peyote e Bais.

“Ho scritto il testo di Falso ispirato dal suono che avevo prodotto e arrangiato con Kuoni: il groove fuso a questi synth mi ha portato a delle immagini, come le sigarette sporche di rossetto, il giubbotto di pelle e le freccette, simboli in questo caso di qualcosa che fa da barriera alla vera personalità.

È venuto tutto insieme, non c’è stata una vera e propria riscrittura: una specie di flusso di coscienza, un’epifania della consapevolezza repressa di cose che ho sempre pensato e non avevo mai avuto il coraggio di ammettere a me stesso”.

Al Verde è il nome del progetto di Enrico Acciani, cantautore e regista cinematografico. Inizia il proprio percorso musicale componendo colonne sonore per cortometraggi, che hanno girato alcuni festival nazionali e internazionali. Il 19 gennaio del 2019, nella settimana in cui esce il primo singolo Olio, apre il concerto di Serena brancale e Willie Peyote, presentando anche parte dell’album. Il Primo Maggio apre Walter Celi a Le Mura, club di Roma. Dopo alcuni live in alcuni locali di Milano, Roma e Bari, Al Verde nel luglio 2020 suona live per 5 tappe pugliesi: Molfetta, Bisceglie, Taranto, Monopoli e San Foca. I brani di Al Verde sono fra l’ironico e il malinconico, fra la sagacia e la nostalgia. Dopo Olio, Clodia, Verano e Candeline il 25 Giugno è uscita Tettone per Aurora Dischi. A ottobre del 2020 incide la colonna sonora del documentario “Sogni di carta”. Il 25 giugno 2021 esce Q-Low, il suo nuovo singolo. Si esibisce all’AFA Fest con Valentina Polinori ed Erica Mou e suona a Spazio13 in concerto con Molla per MaldiSettembre Fest. Nel 2022, dopo 4 date in Puglia, suona al PAX Festival, organizzato da GarageSound a Bari. A Maggio è ospite del concerto per la Festa dei Popoli di Bari, XVII edizione.