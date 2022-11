“Un altro giorno” è il nuovo disco degli Humana

E’ uscito il nuovo album “Un Altro Giorno” degli Humana, gruppo nato tra Latina e Rimini, con 10 tracce caratterizzate da sonorità innovative e tre singoli con videoclip

Prima l’esordio con un album omonimo nel 2012, che ha segnato la scena punk rock italiana, cui hanno fatto seguito il disco “Karma” nel 2018 e l’EP “Human Electro (Remastered)” l’anno successivo.

Affermatisi a livello nazionale grazie a un sound inconfondibile, fatto di contaminazioni elettroniche e Pop Punk, gli Humana sono anche stati protagonisti della finale Sanremo Rock nel 2020.

Ora il duo, composto da Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani, già produttore e arrangiatore di Adriano Celentano e Jovanotti, è tornato sulla scena musicale con un nuovo disco.

Humana, gruppo nato tra Latina e Rimini, ha infatti rilasciato il nuovo album “Un Altro Giorno”, con 10 tracce caratterizzate da sonorità innovative e tre singoli accompagnati da video di forte impatto.

Il disco prodotto dalla società di servizi musicali DML (Digital Music Label) è stato curato dal colosso multinazionale della distribuzione Believe Label & Artist Solutions, presente anche in Italia con star come Noyz Narcos e Side Baby.

“’Un altro giorno’ rappresenta per gli Humana una sfida e un modo per evolvere ulteriormente il nostro sound, abbinando alla musica anche tutta una parte di intrattenimento di altissimo livello estetico, quella dei video, in grado di esaltare l’aspetto musicale.

Il nostro nuovo album – spiegano Iudicone e Sebastiani – mira a portare sonorità nuove nel panorama rock ed elettronico italiano.

Abbiamo cominciato questa transizione definitiva nel 2020 anche grazie all’aiuto di Chris Gehringer, uno degli ingegneri del suono che sta dietro alle grandi hit mondiali della musica pop elettronica di icone come Madonna e Rihanna.

Oggi godiamo di un’impostazione completamente nuova alla nostra musica, che porteremo avanti anche in futuro”.

Oltre all’uscita dell’album disponibile in streaming grazie a una campagna diretta con Spotify che sta toccando tutte le principali piattaforme ed emittenti radiofoniche, gli Humana torneranno anche a esibirsi con un tour dal vivo a partire da ottobre.

“Le date per i concerti live e in presenza toccheranno alcune delle città italiane più rilevanti, da Roma a Firenze, e sarà un modo per tornare a onorare la musica rispettando una delle sue prerogative principali: stare insieme e divertirsi.

Viviamo con entusiasmo – conclude il duo – la possibilità di tornare a suonare e a cantare dal vivo, la vera essenza della musica.

Portare in giro per l’Italia il nuovo sound degli Humana sarà molto divertente per noi e per i nostri fan”.

Sugli Humana

Humana è un progetto rock-elettronico che nasce tra Latina e Rimini, dall’incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (produzione, registrazione, musiche e arrangiamenti) nel 2012.

Humana ha esordito nel panorama musicale italiano nel 2012 con l’omonimo album “Humana”, per poi pubblicare il disco “Karma” nel 2018 el’EP “Human Electro (Remastered)” nel 2019.

Il Gruppo conta collaborazioni con Alex Reeves, tra i batteristi più in voga della scena internazionale che ha suonato per Justin Timberlake, One Direction, Avicii e Nick Cave, oltre a Ted Jensen che ha partecipato ai grandi successi di Green Day, The Rolling Stones, Madonna, i Police e Blink 182.

La realizzazione del videoclip del loro brano cover “Punk prima di te” è stata affidata a Cosimo Alemà, che ha curato l’immagine dei video di Skin, Ligabue, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Mina, Fedez, Renato Zero e molti altri.

Gli Humana sono distribuiti dalla DML (Digital Music Label) e, grazie alle proprie sonorità innovative, si sono affermati come uno dei gruppi più riconosciuti a livello nazionale nei segmenti punk, rock ed elettronica.

Nel 2020 hanno raggiunto la finale di Sanremo Rock, uno dei massimi contest italiani.