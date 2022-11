Sicurezza sul lavoro: partito il progetto di Inail Liguria e Ebiten

Il progetto vorrebbe fornire risposte ad alcune domande: Quanto può ritenersi efficace l’operato delle figure “sensibili” del sistema di gestione della salute e sicurezza per prevenire il rischio di infortuni? In quale misura sono significative le caratteristiche di lavoratrici e lavoratori riferite all’età, alla provenienza geografica, al genere, alla tipologia contrattuale? Su quali aree potenziare l’offerta formativa da parte del datore di lavoro: procedure di gestione delle emergenze, Rischi da utilizzo scorretto dei DPI, Sistemi di certificazione, Organizzazione del lavoro.Queste sono alcune delle domande poste nel progetto: “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende” e che vedranno lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro delle 40 aziende del terziario protagoniste/i della rilevazione che segna l’avvio del Progetto promosso a cura dell’Ente bilaterale organismo paritetico (Ebiten) Liguria in collaborazione con Inail Direzione regionale Liguria.

Saperi, conoscenza e buone pratiche a disposizione di tutti gli attori dell’impresa. L’attività, in sinergia con i soggetti produttivi, si propone di individuare, prima e promuovere, poi, buone pratiche del settore terziario su salute e sicurezza del lavoro, migliorare le procedure aziendali, garantire più elevati standard per i lavoratori nei luoghi di lavoro e diffondere la cultura della sicurezza attraverso comportamenti e atteggiamenti organizzativi e individuali “pro—attivi”. Questi gli obiettivi, nel presupposto che per consolidare la cultura della sicurezza, occorre trasferire i saperi, le conoscenze, e le attitudini a vantaggio di tutti gli attori dell’impresa perché siano nella condizione di riconoscere il “pericolo”, individuare la “fonte di rischio” e adottare, quindi, la corretta condotta preventiva. Temi strategici, insomma, che potranno radicarsi nei comportamenti nei luoghi di lavoro solo se “sistematizzati” in buone pratiche applicabili negli stessi contesti aziendali.

Razzino: “La cultura della sicurezza è un valore da sostenere”. Un progetto – commenta Angela Razzino, direttore regionale Inail Liguria – che affida a un’importante partnership territoriale – quella con Ebiten Liguria – e a metodologie consolidate – quali focus group e verifiche sul campo – la diffusione della cultura della sicurezza nelle micro e piccole aziende liguri del settore terziario.

Geria: “La collaborazione con Inail per elevare gli standard di salute e sicurezza nelle imprese”. Un’attività – quella promossa in collaborazione con Inail – è il punto di vista del presidente regionale Ebiten Liguria, Domenico Daniele Geria – che conferma l’interesse prioritario di istituzioni ed enti bilaterali verso l’imprescindibile valenza sociale ed economica della salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori.