Previsioni meteo 12 novembre 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 12 novembre 2022: tempo instabile con piogge e temporali a partire dalle regioni centro-meridionali

Dopo un inizio di Novembre con condizioni meteo variabili e l’alternanza di piogge e fasi stabili con l’anticiclone, il maltempo torna di nuovo a bussare alle porte dell’Italia. Dalla giornata di oggi infatti una perturbazione raggiungerà le regioni centro-meridionali e le Isole maggiori, portando piogge e temporali. Tempo stabile al Nord e su gran parte del Centro ma la tregua sarà piuttosto breve.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il nucleo perturbato raggiungerà anche le aree centro-settentrionali della nostra Penisola dove non mancheranno precipitazioni. Tornerà anche a cadere la neve sulle Alpi a quote medio-alte, mentre le temperature sono attese in genrale diminuzione su tutte le regioni.

Intanto per oggi, sabato 12 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli velati e con nebbie, foschie e nubi bassi in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con molta nuvolosità in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi su tutte le regioni, qualche schiarita al Nord-Est. Ampie schiarite in arrivo nella notte. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata locali piogge sui settori costieri e sub-costieri di Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata piogge sparse soprattutto su Sicilia, regioni ioniche e adriatiche, con neve sull’Appennino molisano fino a 1700-1800 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stabili o in calo al Nord, minime e massime in diminuzione al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .