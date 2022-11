Patrizio Pelizzi vince il “Premio Letterario Svizzero 2022”, conferito a Mendrisio in Svizzera per il libro “L’essenza di un Sognatore”

L’attore, scrittore e poeta Patrizio Pelizzi è stato premiato presso il Plaza Eventi Live di Mendrisio in Svizzera, per il suo libro poetico “L’essenza di un Sognatore” edito da 96 Rue de-La-Fontaine Edizioni, dove si è svolta la cerimonia di premiazione della 2ª edizione del prestigioso “Premio Letterario Internazionale Switzerland Literary Prize 2022” ideata e condotta dal Presidente/Dott. Roberto Sarra. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Pegasus di Cattolica in collaborazione con il Plaza eventi live di Mendrisio e con il “Patrocinio del G.E.I. di Losanna”. L’associazione è conosciuta a livello internazionale per gli eventi e i premi letterari quali il Premio Milano International e Il Pegasus Literary Awards di Cattolica ai quali partecipano ogni anno i più prestigiosi marchi editoriali e personaggi di spicco internazionali della cultura, giornalismo e spettacolo. Lo “Switzerland Literary Prize” è il grande premio della Svizzera Italiana nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni, valorizzare le culture linguistiche e letterarie. È un punto d’incontro dove mettersi in gioco in un paese dalla forte connotazione culturale, storica e paesaggistica. Il concorso si occupa di rilanciare la cultura letteraria stimolando la creatività dei giovani e dei meno giovani, nonché di scoprire nuovi talenti, occupandosi nel contempo di celebrare coloro che negli anni si sono particolarmente distinti in campo culturale.

L’artista Patrizio Pelizzi noto al grande pubblico italiano per i suoi lavori cinematografici, teatrali e televisivi, lo ricordiamo nelle serie tv “Questa è la mia terra”, “Distretto di Polizia”, “Gente di mare”, “Un posto al sole” e “Enrico Piaggio-Un sogno italiano”. In questi giorni Patrizio è nella rosa del cast con Sergio Castellitto, Alessandro Haber, Enrico Lo Verso, Alessandro Sperduti , Romano Reggiani, Milena Vukotic e Filippo Velardi nel film epico “Dante” diretto da Pupi Avati.

Pelizzi nel 2019 è stato anche insignito del “Premio Vincenzo Crocitti International, un premio meritocratico per gli artisti.

Per Patrizio lavorare in un film su un grande personaggio come “Dante Alighieri” che tutto il Mondo ammira è davvero un servizio alla comunità, un’opportunità per far conoscere al pubblico la grandezza della sua poesia, le sue sofferenze e l’umanità di “Dante uomo”. La bellezza di opere come la “Divina Commedia” e la “Vita Nova” scritta tra il 1292/1294, che tutto il mondo ammira.

Tra i personaggi di spicco della manifestazione letteraria internazionale che sono stati premiati in Svizzera, ricordiamo: la giornalista e scrittrice della Rai Christiana Ruggeri, il giornalista e scrittore Gianni Garrucciu, l’attore, umorista e scrittore Antonio Petrocelli e l’attore, poeta Patrizio Pelizzi.

•Ph Massimiliano Salvioni

•Info: switzerlandliteraryprize.it