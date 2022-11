Carlo Artemi in libreria con “Il fulmine della Rocca”, pubblicato dalla casa editrice Edizioni Progetto Cultura di Roma legata al noto caffè letterario “Mangiaparole”

Fuori il romanzo giallo-noir ambientato nei giorni nostri nella nota città d’arte di Orvieto. Si intitola “Il fulmine della Rocca” ed è stato pubblicato dalla casa editrice Edizioni Progetto Cultura di Roma, già presente nel panorama letterario e legata al noto caffè letterario “Mangiaparole” sito a Roma.

L’opera è un giallo-noir dalla trama che, pur nella sua originalità, si ispira al noto sceneggiato RAI “ Il segno del comando” e rappresenta una specie di caccia archeologica ad un misterioso oggetto realizzato dagli Etruschi. Questo oggetto sarebbe legato alla capacità di erogare una grandissima energia ed ha nel suo passato una storia di ritrovamenti e di nascondimenti.

L’ambientazione è in una Orvieto tanto bella e ricca di monumenti, di storia ma anche di buona cucina, quanto ricca di fascino e di mistero. Ricordiamo che Orvieto come i luoghi limitrofi, alcuni dei quali citati nel romanzo, sono stati ambientazioni di film anche famosi. In una parte del romanzo i protagonisti raggiungono una biblioteca di Viterbo, la città del maresciallo Rocca, passando per Bagnoregio, dove Fellini ambientò La Strada.

L’autore del romanzo è il Dr. Carlo Artemi ( www.carloartemiattivita.sitonline.it) che non è un romanziere di professione, se mai ne esistano, ma un laureato in Fisica, ricercatore indipendente noto anche al estero, e già lavoratore del settore scuola non nuovo a fatiche letterarie già apprezzate. Questo è il primo suo romanzo di un genere che si potrebbe definire al limite del fantasy ambientato nelle zone dove è nato. Insomma un’opera che non passa inosservata.