Previsioni meteo 11 novembre 2022: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 novembre 2022: tempo stabile sull’Italia ma da domani arrivano le piogge a partire dal Centro-Sud

Condizioni meteo di nuovo stabili sull’Italia in questo inizio del secondo weekend del mese di Novembre ma attenzione perché saranno le ultime ore di tregua prima di un peggioramento atteso tra domani e domenica. Nella giornata di oggi intanto avremo cieli parzialmente coperti ma senza precipitazioni e temperature stazionarie su tutta la Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani avremo un peggioramento meteo ed un calo termico prima sulle regioni del Centro-Sud Italia e poi sul resto della Penisola. Domenica infatti avremo piogge diffuse al Centro-Nord e il ritorno della neve sulle Alpi a quote medio-alte.

Intanto per oggi, venerdì 11 novembre 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità bassa sulla Pianura Padana e maggiori schiarite sui rilievi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite, addensamenti anche bassi sulla Pianura Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità soprattutto sulle coste adriatiche ma senza fenomeni, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Temperature minime in calo e massime in rialzo al Nord e al Centro, stazionarie o in lieve calo al Sud.

