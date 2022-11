NFT per incontrare i Vip: Maruego collabora con TalenTokens

Maruego è il primo artista musicale che ha deciso di collaborare con TalenTokens, prima piattaforma italiana ideata per permettere ai fan di entrare in contatto con i VIP

TalenTokens, ideata da un giovane imprenditore di Genova, si propone di far evolvere il mercato dell’intrattenimento dal vivo in Italia avvicinando i talent alla propria fanbase tramite l’utilizzo di NFT. Infatti, acquistando sull’app, per esempio, un NFT “Cena con Maruego” si potrà vivere realmente questo tipo di esperienza. Le opzioni sono numerose: da una videochiamata a una partita su Fortnite fino a dei “meet and greet” in cui, per esempio, si può assistere a una sessione in studio di registrazione di un artista musicale. L’NFT acquistato rimarrà attivo nel proprio wallet (fornito dalla piattaforma) fin quando non verrà esercitato il diritto di vivere l’esperienza personale scelta e, così, stabilire un rapporto privilegiato con un talent. Finita l’esperienza l’NFT resterà comunque nel wallet come ricordo.

All’interno di TalenTokens, i fan possono anche scambiare i propri NFT come se fossero delle figurine o rivenderli e ottenere dei TYTEM, ossia l’utility token della piattaforma.

“Ho deciso di accettare la proposta di collaborare con TalenTokens – racconta Maruego – perché credo che si tratti di un’idea innovativa e molto all’avanguardia. Se pensiamo che oggi un influencer può vendere i suoi contenuti privati, per esempio su OnlyFans, non mi sembra strano se un artista concede degli attimi privati ai propri fan condividendo una cena o altre esperienze. Mi incuriosisce vedere in quale modo le persone che parteciperanno approfitteranno di questa possibilità o che tipo di domande faranno. Mi piace l’idea di vivere un rapporto più personale con loro“.

