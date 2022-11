Netflix e Ubisoft lanciano tre giochi esclusivi per smartphone

Netflix collabora con Ubisoft allo sviluppo di tre giochi esclusivi per dispositivi mobili che saranno disponibili per gli abbonati di tutto il mondo a partire dal 2023

Netflix e Ubisoft annunciano una partnership per sviluppare tre giochi per dispositivi mobili ispirati ad alcuni dei franchise più popolari al mondo a partire dal 2023. Come annunciato nell’ambito dell’evento digitale annuale , i tre giochi espanderanno gli universi di Valiant Hearts: The Great War, The Mighty Quest for Epic Loot e Assassin’s Creed e saranno disponibili in esclusiva su dispositivi mobili per gli abbonati Netflix in tutto il mondo senza pubblicità o acquisti in-app.

Un nuovo sequel del pluripremiato gioco di Ubisoft Valiant Hearts: The Great War sarà sviluppato dal team originale e manterrà lo stesso DNA, pur presentando una nuova storia. Il titolo inedito sarà disponibile per gli abbonati Netflix a gennaio 2023.

Dopo il gioco per dispositivi mobili acclamato dalla critica The Mighty Quest for Epic Loot, The Mighty Quest arriva su Netflix nel 2023 con un nuovo titolo. Stavolta il gioco trarrà ispirazione dal genere roguelike per offrire un’esperienza che rende omaggio agli straordinari combattimenti hack and slash della serie in un nuovo formato ad alta rigiocabilità.

I fan di Assassin’s Creed potranno immergersi nell’universo del gioco su Netflix in vari modi: oltre alla annunciata in precedenza, sarà anche sviluppato per Netflix un gioco per dispositivi mobili completamente nuovo.

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft, la cui reputazione nel creare universi memorabili per i fan non ha uguali” sostiene Mike Verdu, Vice President of Games presso Netflix. “Questa partnership offrirà ai nostri abbonati un accesso esclusivo ad alcuni tra i più entusiasmanti franchise di giochi mentre continuiamo a espandere il catalogo di straordinari giochi per dispositivi mobili per i nostri abbonati in tutto il mondo”.

“Oltre a continuare a offrire fantastiche esperienze su tutte le piattaforme, siamo lieti di collaborare con un partner innovativo e creativo come Netflix”, sostiene Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer presso Ubisoft. “Credo che questa partnership fornirà una grande opportunità agli abbonati Netflix di esplorare ulteriormente i nostri mondi e universi sui dispositivi mobili”.