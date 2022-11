Con PDFelement gestire i tuoi PDF è un gioco da ragazzi

Il formato PDF è uno dei formati di file più comuni in uso oggi. Non è solo ampiamente utilizzato nei più svariati ambiti professionali ma è anche molto sfruttato all’interno di contesti quali scuole e università, oltre che semplicemente a livello domestico. Ha iniziato a guadagnare popolarità intorno al 2008, quando Adobe lo ha rilasciato come standard aperto, il che ha dato luogo ad una diffusa adozione del formato.

I documenti in PDF presentano numerosi vantaggi incredibilmente ingegnosi rispetto ad altri formati di file comuni come Word o Powerpoint. Scopriamo in cosa consistono fondamentalmente questi vantaggi.

Portabilit à

Il formato del file PDF è portatile, proprio come dice il nome (PDF = Portable Document Format). Quante volte ti sei ritrovato ad aprire un documento Word, per poi vedere un avviso che dice che mancano alcuni caratteri nel documento?

Con i PDF, non devi preoccuparti di tutto questo. Una volta creato un file PDF, può essere facilmente condiviso con chiunque e i caratteri, le immagini, le tabelle e la formattazione in esso contenuti verranno spostati con esso.

Standard riconosciuto ovunque

Da quando il formato di file PDF è diventato uno standard aperto nel 2008, ad oggi ha ricevuto un ampio supporto. La maggior parte dei browser moderni è in grado di aprire e visualizzare file PDF e la maggior parte dei sistemi operativi moderni è dotata di app preinstallate di base per aprirli facilmente. Quindi lo stesso file PDF può funzionare su Windows, Mac o Linux e avere lo stesso identico aspetto.

Affidabilità

Il formato del file PDF è affidabile. Quando crei un file PDF contenente qualsiasi quantità di dati come paragrafi, immagini, grafica vettoriale, tablet, eccetera, i dati verranno sempre visualizzati esattamente allo stesso modo, indipendentemente da dove li stai visualizzando. I PDF sono un formato affidabile per esportare documenti che desideri condividere con altri o pubblicarli, in quanto le informazioni che desideri trasmettere vengono trasmesse con la massima fedeltà.

Come modificare un PDF? Varie soluzioni…

Insomma il formato PDF rappresenta un’ottima scelta sotto molteplici punti di vista e costituiscono senz’altro una opzione molto professionale.

Ma al di là di tutti questi pro, quali sono i contro dell’utilizzo dei file PDF?

Diciamolo subito: i file PDF non sono facilmente modificabili. Almeno non come un file di Word, il quale, non appena aperto risulta all’utente sottoponibile a edit completo.

Con i PDF è necessario fare un passo in più e capire come gestire i file per poterli rendere esattamente come vorremmo. Ma non è certo qualcosa di impossibile da fare.

Indipendentemente dal fatto che utilizzi un computer Mac o Windows, sono disponibili strumenti per modificare il testo e la grafica all’interno di un documento che è già stato convertito in PDF. Puoi anche farlo online, oltre a riconvertire i PDF in documenti Microsoft Word per modificare i tuoi contenuti nel suo formato originale e modificabile.

Il primo modo è quello di utilizzare l’editor offerto dal produttore stesso del formato: Adobe.

Con Adobe Acrobat puoi modificare il testo di un PDF esistente una volta aperto il documento.

Ma non tutte le versioni di Acrobat ti consentono di effettuare modifiche ai PDF e, in taluni casi, le opzioni sono abbastanza limitate e i costi delle licenze d’uso del programma non sono alla portata delle tasche di tutti.

L’alternativa è affidarsi a siti online che facciano la stessa cosa ed a costo 0 ma, in questi casi, si è esposti ai soliti inconvenienti: rischi legati alla sicurezza, mancanza di ogni garanzia di risultati sempre perfetti, mancanza di professionalità all’interno di determinati contesti.

Esistono anche programmi a costi bassi ma non sufficientemente performanti come: Foxit o Nitro, i quali non costituiscono di certo la soluzione ottimale per tutti.

Quindi a questo punto quale può essere la soluzione migliore?

Il titolo di miglior programma di modifica PDF, ad oggi, è detenuto da PDFelement.

Scopriamo perché e quali caratteristiche rendono unico questo software.

PDFelement : la risposta alle tue esigenze

Poniamo un caso semplicissimo: un PDF che presenta fin troppe pagine e che vorresti riassumere eliminando il superfluo. Ciò ti costerà di dover mettere mano al documento e cancellare alcune pagine. A prima vista questa potrebbe sembrare un’operazione banale ma non è così!

Come abbiamo anticipato, il PDF è un formato di file stabile che richiede strumenti speciali per la modifica. E scarseggiano le offerte di buoni software per eliminare pagine PDF.

Ma questo non è il caso di PDFelement! Con questo programma puoi facilmente eliminare pagine PDF senza problemi, oltre a fare tanto altro.

Si tratta di un software veramente economico nonostante il fatto sia particolarmente completo, semplice da utilizzare e affidabile.

PDFelement ha l’obiettivo di consentirti di fare di più con il popolare formato PDF, come ad esempio semplificare la modifica dei file, compilare moduli fiscali o persino certificare documenti con una firma elettronica.

Da desktop, cellulare e web potrai modificare i tuoi PDF esattamente come file di Word, niente di più semplice.

Il programma è estremamente potente e costa la metà rispetto al classico Adobe Acrobat, l’interfaccia utente è chiara ed intuitiva e permette di lavorare agilmente anche a chi non ha mai usato nessun programma simile.

Tutte queste caratteristiche fanno di PDFelement il miglior software per modificare PDF e gestirli al meglio.