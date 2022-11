LefrasiincompiutediElena torna con “Moleskine”

LefrasiincompiutediElena tornano dopo quasi due anni con Moleskine, singolo anticipa il nuovo album. Il brano è fuori per Romolo Dischi e distribuito da ADA Music Italy

LefrasiincompiutediElena tornano dopo quasi due anni con Moleskine, singolo anticipa il nuovo album. Il brano in uscita per Romolo Dischi e distribuito da ADA Music Italy, è caratterizzato da sonorità nostalgiche, noir, post-punk ed è disponibile sulle piattaforme digitali e in radio.

Moleskine racconta lo stato d’animo irrequieto che spesso accompagna alcune relazioni mentre qualcosa si sgretola, un po’ come quando le cose non girano, si perdono gli obiettivi comuni spesso traballanti, ma allo stesso tempo risulta difficile lasciare tutto. Ci s’incastra, fra versi sparsi su fogli di carta, fra le sensazioni più dolci del passato accettare una fine, o un nuovo inizio.

“Il brano è stato scritto un po’ di tempo fa, ma sostanzialmente era un’altra canzone. Poi l’ho lasciata nella cartella insieme ad altra roba e quando ho iniziato la produzione del nuovo album non ero certo che avrebbe trovato spazio nel nuovo disco. Ci ho rimesso mani quasi per gioco e le percezioni in corso d’opera sono cambiate, una volta finito in studio l’ho ascoltata e mi sono sentito a mio agio. Poi l’ho riascoltata e mi sono detto: ‘Va bene così’” – LefrasiincompiutediElena.

CREDITS

Scritto e prodotto: RafQu (Raffaele Quarta)

Co-Prod: Umberto Coviello

Batteria: Umberto Coviello

Basso: Davide Codazzo

Piano, Synth, Guitar: RafQu

Prodotto e registrato da RafQu presso QuStudio

Vox recording: Igor Pardini presso Il cubo Rosso recording

Mix: Ciccio Bento Barletta e RafQu presso Last Floor Studio

Mastering: Francesco Guadalupi – Om Studio

Copertina: Benedetta Barone

Foto: Simona Caprioli

bio

“Sono nato a gennaio, amo l’autunno, ho provato a stare lontano dalla musica. Amo poche cose e ne odio troppe. Tipo guidare. Perdere tempo. Le parole messe a caso. Le canzoni che scrivo. Poi ho creato LefrasiincompiutediElena un progetto musicale nato per terminare quello che Elena non ha più raccontato a nessuno”.

LefrasiincompiutediElena nascono fra il Salento e Roma, tra piazza Bologna e la Nomentana, fra il quartiere Trieste e il Policlinico, da un’idea del musicista e compositore RafQu.

Il tutto nasce da una semplice esigenza, tornare all’essenza delle canzoni secondo la propria attitudine indie-rock, quasi come un gioco o una sfida che prende forma a Settembre del 2017.

A dicembre dello stesso anno pubblicano in maniera totalmente indipendente e in anonimato il loro primo singolo Fiori e Camomilla, raccontando “una carezza per i tempi bui”. Ad essa si aggiungono Libia ed Incenso nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.

Nel 2019 pubblicano Ciglia il primo singolo per Romolo Dischi, seguito da Lenzuola che raggiunge Indie Italia, Scuola Indie e Indie Triste e la classifica Viral 50 di Spotify. Il 13 marzo 2020 pubblicano Interno 29, l’album di esordio citato tra gli esordi più interessanti dell’anno.

Nel dicembre dello stesso anno sempre pubblicano il singolo Miró, molto apprezzato da pubblico e critica.

A settembre 2022 tornano con Moleskine, singolo che anticipa il nuovo album