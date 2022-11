“Fandango” di Cordio ha anche un videoclip

Il brano “Fandango” di Cordio feat. Las Migas ha anche un videoclip disponibile su Youtube: il brano è fuori anche in radio

Fandango, l’ultimo singolo di Cordio (feat. Las Migas) uscito a fine agosto per Mescal (distr. ADA), ha ora anche un video.

“Il video di Fandango lo abbiamo girato in Sicilia, in un luogo già familiare al grande schermo: i Calanchi del Cannizzola. È un paesaggio arido di rocce calcaree, che rimanda un po’ alle atmosfere western e un po’ al deserto, dove sono state girate scene de “La Bibbia” di John Huston, per dirne uno. Essendo il testo della canzone pieno di immagini, Giovanni Tomaselli – il regista del video – ha deciso per contrasto, di non raccontare una storia, ma di renderla implicita, lasciando che fosse la suggestione del luogo essa stessa il racconto”. (Cordio)

Dopo “Mezza Mela”, “Cose che si dicono”, “Hey Vittoria” e “Pane, Olio e Sale”, FANDANGO è il singolo che precede la pubblicazione dell’album prevista a breve. Se vogliamo accostare questo vortice di singoli ad un cerchio che si chiude, questo guizzo iberico, arricchito dalla partecipazione speciale delle Las Migas – camaleontico quartetto spagnolo di sole donne (Marta Robles e Alicia Grillo alla chitarra, Carolina “La Chispa” alla voce e Roser Loscos al violino), famose in tutto il mondo per il loro flamenco chiaro e moderno, per cui sono state candidate più volte ai Latin Grammy – ne è il suggello!