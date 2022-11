Tornano I Camillas: “Piromani” è la nuova canzone

I Camillas online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Piromani”, con la produzione di Durmast e Invell

I CAMILLAS tornano sulle scene pubblicando per Garrincha Dischi l’inedito “Piromani”, realizzato insieme ai producer marchigiani Durmast e Invell.

La canzone riprende un vecchio brano mai registrato della band pesarese e ne restituisce una versione inedita in chiave elettronica, che sfreccia come un treno fra sonorità dance anni ’80 e atmosfere ambient techno. Il risultato è un viaggio ad alta velocità nella musica di una dei gruppi più irriverenti del panorama nostrano, che grazie all’apporto di Durmast e Invell – moniker dei musicisti Davide Donati e Matteo Sartini – raggiunge orizzonti sonori inaspettati, regalando un sound pop ironico e al tempo stesso surreale, fatto apposta per trascinare l’ascoltatore sulla pista da ballo.

«“Piromani” è una canzone ed è un treno – afferma Vittorio de I Camillas – Durmast e Invell la fanno arrivare a destinazione tra Busto Arsizio e Mercurio: uno dei posti dove ora stanno I Camillas».

BIOGRAFIA

I Camillas hanno fatto canzoni in italiano: dense, leggere, impreviste, monumentali. Piene di ritornelli, malinconie e balli. Erano fratelli per scelta: Zagor, Ruben e poi Michael e Theodore.

Dal 2004 al 2020 hanno suonato in ogni posto d’Italia. Concerti, festival, matrimoni, occupazioni, strade, centri anziani, centri sociali, centri aggregazione, teatri. E poi televisione, sigle, sonorizzazione di film, laboratori di canto, inaugurazioni e chiusure di locali. Hanno pubblicato 4 album e mezzo e scritto due libri. Hanno conosciuto i treni per nome. Hanno visto l’alba ed i sorrisi.

Durmast è Davide Donati, classe 1988, nato e cresciuto a Senigallia (An), batterista di band rock/punk come Home By Three e Jasmine gli Sbalzi, dal 2018 in parallelo esordisce con “Village”, album di musica elettronica. Nel novembre 2019 pubblica “Cesano Ep”, un EP contenente 4 brani, e nel 2020 altri due singoli “Shalimar” e “Restart”. Nel giugno 2021 pubblica “Alone”, full length di 9 tracce.

Durmast oltre a brani inediti ha realizzato remix a diversi artisti tra cui I Camillas e HoFame.

Nell’aprile 2021 alcuni suoi brani vengono inseriti tra le colonne sonore di Mappe Criminali, programma condotto da Daniele Piervincenzi per TV8/Sky.

Lo stile musicale è piuttosto lineare, con vari elementi che si aggiungono o si sottraggono a bassi e batterie molto presenti, sonorità dance anni ‘80/‘90, con innesti di breakbeat, ambient e trance.

Un vero e proprio melting pot di sonorità non confinato in un singolo genere, cercando di spaziare il più possibile non ponendosi limiti.

La musica di Durmast è la trasposizione di persone e luoghi in cui è cresciuto, di un presente che corre, di un futuro incerto e difficile, ma pieno di possibilità.

Matteo Sartini, in arte Invell, nasce a Senigallia ma vive da diversi anni a Milano. Inizia a suonare la chitarra a 12 anni per poi passare, anni dopo, alla batteria e al basso, suonati in varie band locali. In seguito al trasferimento a Milano inizia a fare musica elettronica in autonomia creando un genere che è il risultato di varie influenze musicali diverse tra loro, tra cui post-rock, dance e synth pop.