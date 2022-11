Roche acquisisce l’immuno-oncologia di Good Therapeutics

Roche ha acquisito per 250 milioni la società privata Good Therapeutics e le sue piattaforme di immuno-oncologia

Roche ha acquisito la società privata Good Therapeutics e le sue piattaforme di immuno-oncologia. L’esborso sarà di 250 milioni di dollari, oltre a futuri pagamenti di milestone. Nell’annunciare l’accordo di fusione definitivo mercoledì, Good Therapeutics ha dichiarato che la chiusura dell’operazione è prevista per il terzo trimestre.

“Siamo entusiasti di portare l’innovativo programma IL-2 regolato da PD-1 di Good nella nostra attuale pipeline oncologica, a complemento del nostro lavoro sui farmaci IL-2 mirati a PD-1”, ha dichiarato in un comunicato il Dr. James Sabry, responsabile delle partnership di Roche.

Il portafoglio di Good Therapeutics comprende cinque programmi di immunocitochine regolamentate, tra cui il progetto principale che associa PD-1 e IL-2, per il quale è prevista una domanda di sperimentazione di un nuovo farmaco per la prima metà del 2024, secondo quanto riportato sul sito web dell’azienda. L’accordo conferisce inoltre a Roche un diritto esclusivo sulla tecnologia della piattaforma di Good Therapeutics per lo sviluppo di agonisti del recettore di IL-2 regolati da PD-1.

Good è stata lanciata nel 2016 dopo aver raccolto 30 milioni di dollari in finanziamenti di venture capital. Sabry ha dichiarato che la tecnologia di Good è complementare agli attuali progetti di immuno-oncologia del colosso svizzero, sviluppati per lo più presso Genentech.

Negli ultimi mesi Roche ha ampliato il proprio raggio d’azione per il trattamento del cancro attraverso accordi di collaborazione con diverse aziende. Questi includono accordi di licenza globale con Poseida per lo sviluppo di terapie contro il cancro del sangue; Kiniksa Pharmaceuticals per vixarelimab nella fibrosi; Bicycle Therapeutics per l’esplorazione e la commercializzazione di trattamenti immuno-oncologici.

La mossa odierna di Roche riflette il continuo interesse per un tipo di terapia antitumorale che ha mostrato risultati contrastanti. L’obiettivo generale è quello di sfruttare il potere di combattere il cancro dell’IL-2, una proteina in grado di potenziare il sistema immunitario, riducendo al contempo gli effetti collaterali riscontrati con un farmaco più vecchio chiamato Proleukin.

Good Therapeutics descrive i suoi farmaci sperimentali come “condizionatamente attivi”. Sono dotati di un sensore che attiva la terapia solo quando si trova in prossimità di cellule T che esprimono un’altra proteina chiamata PD-1, riducendo in teoria gli effetti collaterali. L’azienda ha attualmente cinque candidati farmaci; nessuno è stato ancora testato sull’uomo e solo il primo è avanzato nello sviluppo preclinico.

L’idea di un farmaco IL-2 migliore ha scatenato una raffica di lanci e acquisizioni di biotecnologie negli ultimi cinque anni. Nel 2018, Bristol Myers ha pagato 1,85 miliardi di dollari in anticipo in un accordo in contanti e azioni per i diritti su un farmaco in fase iniziale sviluppato da Nektar Therapeutics. Ma la partnership si è interrotta all’inizio dell’anno dopo che la terapia ha fallito in un importante studio su pazienti affetti da melanoma. Privata del potenziale di futuri pagamenti di milestone che avrebbero potuto fruttare centinaia di milioni di dollari, in aprile Nektar ha dichiarato che avrebbe licenziato il 70% dei suoi dipendenti e si sarebbe concentrata su un farmaco per le malattie infiammatorie in fase 2 di sperimentazione.

Spinout di Bonum

Una volta perfezionata l’acquisizione, Good Therapeutics ha dichiarato che il suo team intende applicare la tecnologia per la progettazione di farmaci condizionatamente attivi “ad altri bersagli nell’immuno-oncologia e oltre”, attraverso un nuovo spinout chiamato Bonum Therapeutics.

