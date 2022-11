Previsioni meteo 9 novembre 2022: tempo stabile e clima mite

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 novembre 2022: la rimonta dell’alta pressione regala tempo stabile e temperature di nuovo in aumento

Condizioni meteo stabili sull’Italia grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana. L’alta pressione continuerà anche nella giornata di oggi ad espandersi dal Mediterraneo occidentale, apportando condizioni di tempo stabile sulla nostra Penisola. Nel corso della giornata odierna avremo tempo del tutto asciutto ed una spiccata escursione termica, grazie al freddo che si è accumulato sulle zone vallive e sugli altopiani della nostra penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermato anche nei prossimi giorni il consolidamento di un promontorio d’alta pressione che garantirà tempo stabile, ma con temperature di poco al di sopra delle medie del periodo e gelate notturne specie sugli altipiani Alpini e Appenninici. Ancora incertezza per il prossimo weekend e il prosieguo del mese, anche se l’Estate di San Martino sembra essere ormai un fatto concreto.

Intanto per oggi, mercoledì 9 novembre 2022, al Nord Italia al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con piogge su Liguria e Alpi centro-occidentali e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata piogge e temporali in estensione al resto del Nord, con neve sulle Alpi oltre i 2100-2000 metri di altitudine. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sull’Alta Toscana, invariato altrove. In serata e in nottata aumento della nuvolosità in transito con delle piogge sulla Toscana e asciutto altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e molta nuvolosità sulla Sardegna. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in diminuzione al Nord, stazionarie o in aumento al Centro e al Sud.

