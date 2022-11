“Olio di Argan” è il romanzo di esordio di Francesca Bolandrini

Un vortice di passione e pericolo. Selezionato da Bookabook, esce nelle librerie “Olio di Argan”, il romanzo di esordio di Francesca Bolandrini

Ventotto anni, italiana e il sogno di vivere a Miami. Dopo la laurea, complice un corso di lingua inglese e un lavoro part time in un’agenzia immobiliare, Eva si ritrova in Florida. E’ qui che incontra Naveen, un uomo ricco, affascinante e misterioso, a cui riesce inspiegabilmente a vendere una villa da quattro milioni di dollari. L’attrazione tra i due è immediata, ma presto il vortice di passione e olio di Argan lascia trapelare gli affari poco leciti dell’uomo e Eva si ritrova a dover fare i conti con la sua coscienza. Incapace di rinunciare a questa relazione, la ragazza finisce per buttarcisi a capofitto, incurante dei pericoli che metteranno a repentaglio non solo la sua relazione, ma anche la sua stessa vita.

FRANCESCA BOLANDRINI nasce a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 1982- Consegue la laurea in Commercio Estero mentre lavora come impiegata commerciale, che è tuttora la sua professione. Nella vita fa la mamma e si dedica alle sue passioni: i suoi animali, lo yoga e la scrittura. Olio di Argan è il suo romanzo di esordio.

