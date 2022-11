Il tour dei Modena City Ramblers al via da Torino

I Modena City Ramblers annunciano uno speciale tour invernale nei club, in partenza a novembre, con cui la band prosegue le celebrazioni di “Appunti Partigiani”

I Modena City Ramblers annunciano uno speciale tour invernale nei club, in partenza a novembre, con cui la band prosegue le celebrazioni di “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica. Il gruppo si esibirà il 18 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 25 novembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), il 26 novembre all’Hall di Padova, il 3 dicembre al VOX Club di Nonantola (MO), il 14 dicembre al MONK di Roma, il 15 dicembre al Duel Club di Pozzuoli (NA), il 17 dicembre al Vidia Club di Cesena (FC), il 23 dicembre alla Latteria Molloy di Brescia e il 30 dicembre al Teatro degli Animosi di Marradi (FI).

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui circuiti ufficiali.

Da anni fuori catalogo, il disco è stato ripubblicato nel 2020 in vinile e CD (Modena City Records/ Universal) a 15 anni esatti dalla prima uscita, ma a causa della pandemia, non ha potuto vedere la luce il progettato tour di supporto. Solo da aprile di questo 2022 l’album potrà cominciare a respirare liberamente: i Ramblers saranno finalmente in giro per l’Italia per celebrarlo degnamente insieme alle sue storiche canzoni.

La scaletta sarà molto particolare, con un focus sul materiale più ‘partigiano’, attingendo però anche dal resto della discografia della band, da sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza. Non potranno mancare, naturalmente, anche i classici del repertorio dei ‘Delinquenti di Modena’: si prospetta dunque una serie di concerti in cui la festa, la voglia di condivisione e il piacere di ritrovarsi uniti nella Grande Famiglia Modena City Ramblers.

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa.

