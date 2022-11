“Doralice” è il nuovo singolo di Isotta

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Doralice”, nuovo singolo di ISOTTA estratto da Romantic Dark. Online anche il videoclip

In rotazione radiofonica “Doralice” (ascolta qui), nuovo singolo di ISOTTA estratto da Romantic Dark (etichetta Women Female Label & Arts / distribuzione Artist First – ASCOLTA QUI): “Questo nuovo singolo racconta la nostalgia degli anni magici del periodo dell’infanzia e la ricerca continua e spesso sterile di una connessione vera e spontanea con le cose e le persone che avevamo in quel periodo così lontano”, così racconta la cantautrice toscana, che suggella un anno indimenticabile in cui, oltre alla finale della Targa Tenco come Opera Prima, ha raggiunto la finale a Musicultura 2022, conquistando il Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli” e il Premio Afi a Musicultura 2022, oltre ad aver aperto date di Madame, di Simona Molinari, di Raphael Gualazzi e Sonohra.

Online in contemporanea anche il videoclip, per la regia di Renato Nassi: “Nel video – racconta l’artista – l’Isotta di oggi fa visita con nostalgia all’Isotta bambina per ricercare, attraverso lei, le connessioni spontanee e schiette che a quell’età riusciva ad instaurare con le cose e le persone. Il videoclip è stato girato a Roma, insieme alla mia amica d’infanzia e attrice Diletta Laezza.”

GUARDA VIDEOCLIP

Romantic Dark è un disco di 13 tracce in cui ISOTTA riversa tutti i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo, in cui racconta la sua vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. Tracklist: Intro, “IO”, “Doralice”, “Cryptocornuta”, che racconta la magia di un’esistenza dalle molteplici possibilità. Con “Psicofarmaci”, Isotta fa riferimento a tutto ciò che la mente crea per sopportare il peso della vita e assecondare il bisogno di sicurezza. “Kebab” è un’ode all’irrazionalità delle nostre preferenze. “Un due tre Stella” è un brano in cui si mette in evidenza la paura di lasciarsi andare in questo illusorio Paese dei Balocchi. “Pornoromanza” racconta una storia di revenge porn.

Attraverso “Palla avvelenata” vengono affrontati i mostri dell’infanzia attraverso gli occhi maturi. “Hawaii” parla della mancanza di sintonizzazione tra l’illusione di ciò che pensiamo ci manchi e ciò che davvero ci manca. “Bambola di pezza” parla di rapporti di coppia tossici. “Tecniche di sopravvivenza” nonché efficaci espedienti per superare le difficoltà del quotidiano. L’album chiude con “Ti amo ma ho da fare”, canzone che traccia lo scorcio del labirinto sotto la parola “amore”.

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 anni si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Nel 2021, vince il premio Bianca d’Aponte con il brano “IO” (Guarda qui). Sempre nel 2021, ad ottobre, esce “Palla Avvelenata” con video (guarda video). A gennaio 2022, esce il singolo “Bambola Di Pezza” (Etichetta: Women Female Label & Arts / Distribuzione: Artist First), accompagnato dal videoclip con la regia di Renato Nassi GUARDA VIDEO. Il disco d’esordio Romantic Dark (etichetta Women Female Label & Arts / distribuzione Artist First – ASCOLTA QUI) è stato prodotto ed arrangiato da Pio Stefanini, con il quale Isotta ha scritto la maggior parte dei brani e condiviso il linguaggio musicale e sonoro che ha portato alla realizzazione di questo suo primo lavoro discografico. Altri singoli estratti dal disco sono “Psicofarmaci” (GUARDA VIDEOCLIP), “Cryptocornuta” (GUARDA VIDEOCLIP) e “Doralice” (in radio dal 30 settembre con video). Un 2022 pieno di riconoscimenti per Isotta: ha raggiunto la finale a Musicultura 2022, conquistando il Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli” e il Premio Afi a Musicultura 2022. Inoltre, in questi ultimi mesi, ha aperto i concerti di Madame, di Simona Molinari, di Raphael Gualazzi e Sonohra.

