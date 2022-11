Come sfruttare volantini promozionali online al meglio

Forse non è conoscenza comune, che le più famose marche di supermercati e discount store possiedono più di una tipologia di volantino promozionale per marca, a differenza della tipologia di prodotto che mettono periodicamente in sconto. Dall’opuscolo dedicato alle offerte settimanali sull’alimentare, ai cataloghi non food e offerte viaggi, i diversi marchi tra i più conosciuti in Italia, in realtà offrono tante più offerte che vanno oltre all’alimentare e che aspettano solo di essere sfruttate.

Volantino Lidl prossima settimana

La prima tipologia di volantino promozionale che probabilmente tutti conoscono è il volantino Lidl prossima settimana dedicato ai prodotti alimentari in sconto. L’opuscolo si prefigge il compito di illustrare, in modo chiaro e immediato, l’intera gamma di prodotti alimentari che in quella specifica settimana sono in offerta. Il volantino Lidl funziona esattamente con un opuscolo promozionale tradizionale, suddividendo la gamma di prodotti in categorie che vanno dal reparto ortofrutticolo ai prodotti confezionati e da frigo. Quello che forse non tutti sanno è che c’è un modo per sapere le offerte del volantino Lidl prossima settimana in tempo reale, senza dover reperire il volantino in cartaceo presso i punti vendita. Alcuni portali online come Kaufino, per esempio, si prefiggono il compito di reperire tutte le tipologie di volantini così da trovarli ed aggiornarli tutti in un solo posto. In questi portali, è inoltre possibile sfruttare al meglio tutte le offerte anche quelle, per esempio, del reparto non food di cui non se ne verrebbe altrimenti a conoscenza dal volantino classico. I format di discount store come Lidl, infatti, possiedono opuscoli dedicati a moltissimi altri prodotti e servizi non sempre reperibili sugli scaffali dei punti vendita.

Volantino nuovo Esselunga

Un altro motivo per il quale è importante fare affidamento a siti specializzati alla raccolta e all’aggiornamento di volantini di supermercati, è quello di scoprire linee speciali di prodotti di un determinato marchio. Lo speciale volantino nuovo Esselunga Smart è l’esempio per antonomasia di opuscolo speciale che siti specializzati non dimenticano mai di raccogliere nella pagina dedicata al marchio. Le confezioni dei prodotti Smart di Esselunga si presentano tendenzialmente più grandi rispetto alla linea Esselunga del volantino standard, e talvolta possono presentare prodotti e ingredienti diversi con sconti fino al 40%. Consultando i volantini online su portali online come Kaufino, permetteranno quindi di venire a conoscenza di tali linee senza nemmeno recarsi presso i punti vendita.

Più vantaggi dai portali di volantini

Una volta appurato che i portali per volantini rappresentano il metodo più immediato per avviare il processo di risparmio presso supermercati come Lidl ed Esselunga, non rimane che sfruttare un’ultima importantissima funzione di questi siti: la ricerca di offerte per prodotto. All’interno di motori di ricerca di promozioni come la sezione offerte di Kaufino permettono, infatti, di ricercare tutte le offerte contenute nei diversi volantini dei vari marchi per uno stesso prodotto. Semplicemente accedendo alla sezione dedicata a singoli prodotti come Pizza, Gelato e Caffè, per ogni prodotto il portale illustra in quali volantini di quale marchio di supermercato è presente almeno un’offerta specifica del prodotto selezionato. I vantaggi di portali di volantini promozionali sono innumerevoli e a portata di un click nella comodità di casa propria e in qualunque momento della giornata.