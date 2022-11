A Pianiga ha aperto la nuova sede di Bofrost

La filiale Bofrost cresce (+15% di fatturato) e trasloca da Spinea a Pianiga, in una nuova sede di 3.600mq realizzata con criteri di risparmio energetico

Una sede più grande, funzionale ed ecosostenibile, adatta ai piani di crescita di un’azienda che ha aumentato del 15% il proprio fatturato rispetto a prima della pandemia, e offre occasioni di lavoro sul territorio. È quella che è stata inaugurata a Pianiga (VE), in via Lombardia, da Bofrost, la più importante realtà italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, sempre più apprezzate dai consumatori.

«Bofrost nella provincia di Venezia fattura 6,55 milioni di euro all’anno e serve 14.700 famiglie clienti, anche nella città lagunare e nelle isole – sottolinea l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. I nostri piani prevedono di crescere ancora, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile: nella nuova sede di Pianiga abbiamo investito 1,6 milioni di euro, puntando in particolare su un impianto fotovoltaico da 50 kWh e su un innovativo impianto di refrigerazione a CO2, che riduce del 30% i consumi energetici». Quella di Pianiga è infatti una delle prime filiali italiane a installare questo sistema, che è già attivo a Montirone (BS) e nella sede centrale di Bofrost a San Vito al Tagliamento (PN).

Dopo aver avuto sede per anni a Spinea, Bofrost ha già traslocato a Pianiga, in via Lombardia, inaugurando la nuova filiale venerdì 14 ottobre assieme alle autorità, ai partner, ai fornitori e a tutto il personale, che ammonta a 46 persone (addetti alla vendita, promoter, magazzinieri, personale amministrativo e direttivo). Una famiglia che crescerà: Bofrost ha infatti posizioni aperte, dato che a Pianiga è previsto l’inserimento, da qui a fine anno, di 15 nuove persone per sviluppare la rete di vendita.

Questi ultimi raggiungeranno le famiglie clienti con i riconoscibilissimi mezzi refrigerati di Bofrost: non solo i veicoli a quattro ruote che percorrono la terraferma, ma anche un’imbarcazione per servire le isole. «Garantire un servizio comodo e capillare è da sempre una delle nostre priorità, e non l’abbiamo fatto mancare nemmeno durante i lockdown – conclude Tesolin –. In questi anni la spesa a domicilio è diventata sempre più apprezzata e la nostra gamma di prodotti si è allargata per comprendere oltre ai surgelati, per i quali Bofrost è storicamente conosciuta, anche i prodotti freschi, che stanno avendo grande successo. Per questo cerchiamo personale al quale offriamo formazione, welfare aziendale e l’opportunità di lavorare in un settore in crescita».