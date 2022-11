“Robert the Bruce – Guerriero e Re” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Robert the Bruce – Guerriero e Re”: ecco la trama del film di R.Gray con A.Macfadyen, J.Harris e A.Hutchison

Scozia, 1306. La morte di re Alessandro III, senza un successore, ha lasciato la nazione in tumulto e tutti i nobili casati bramano la corona scozzese. Robert The Bruce (Angus Macfadyen), dopo aver combattuto con William Wallace (interpretato da Mel Gibson in Braveheart), crede ancora nell’indipendenza scozzese. Si incorona re e fa sua la causa della libertà della Scozia. Ma non può vincere contro la potente Inghilterra. Sconfitto più volte, il suo esercito si disperde, la nobiltà scozzese lo abbandona e il Re d’Inghilterra mette una taglia sulla sua testa. Si ritrova così solo, ferito e braccato dagli stessi soldati che un tempo guidava. La sete di vendetta è tanta e il fuoco della libertà arde nel cuore del suo popolo.

E’ la trama del film “Robert the Bruce – Guerriero e Re” in onda in prima serata su Rai 4 martedì 8 novembre 2022 alle 21:20.

Nel cast: Angus Macfadyen, Anna Hutchison, Zach McGowan, Jade Har.