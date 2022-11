Fuori il video di “Me Stesso” degli Alterpop

Fuori il video di “Me Stesso” il terzo singolo inedito degli Alterpop dove, per la prima volta, vengono svelati tutti i componenti della band. Il brano è in radio e in digitale

Fuori il video di “Me Stesso” il terzo singolo inedito degli Alterpop dove, per la prima volta, vengono svelati tutti i componenti della band. Il brano è in radio e già disponibile in digitale (distr. Artist First).

“A nostro parere – affermano gli Alterpop – la condizione ideale di un essere umano è riuscire a far sì che il proprio vivere sia in piena sintonia ed equilibrio fra ciò che auspica per sé stesso e quello con cui deve rapportarsi quotidianamente perché questo poi avvenga, in definitiva: vivere per essere finalmente SE STESSI”

Oggi è una giornata eccezionale, perché ho deciso di lasciare andare,

tutta la smania di correre, per il bisogno di esistere…

Recitano così le prime parole del testo di “Me Stesso”, riferendosi a quel giorno in cui, almeno una volta nella vita, succede che scatta qualcosa che ti fa cambiare prospettiva nei confronti della vita stessa e del tuo modo di intenderla, e di conseguenza da “oggi in poi”, decidi di approcciarla e di viverla diversamente. Giornata “Eccezionale”, perché intesa come un evento che deroga dalla norma, un evento straordinario, unico… portatore di un grande cambiamento personale, di una svolta, e di… chissà?!

Vivere Vivere Vivere Vivere, per tutto quello che, che sento…

Io voglio Vivere Vivere Vivere Vivere, e solo essere… Me Stesso!!

…perché,

Fortunatamente ci hanno regalato

un Sogno, una Coscienza ed un Peccato!!

Qui il video: https://youtu.be/yFTP1h_hl1s

Il video è stato realizzato a Croce del Pratomagno (1592 mt) che si innalza tra il Valdarno Superiore e il Casentino, a nord ovest di Arezzo per la regia di BLZ2, operatore drone Attilio Bartoli. «Abbiamo scelto quel luogo, per avere quell’atmosfera – dice la regista – speriamo vedendo il video arrivi alla gente proprio il senso di libertà, di voglia di cambiamento, per far uscire da ognuno di noi il “Me Stesso” che abbiamo dentro.»

«Il luogo giusto dove incontrare il proprio io è la naturale condizione che subito ci si è presentata nel luogo dove abbiamo girato il video – racconta Valerio Zelli – ci siamo trovati là, vestiti di ciò che è intorno, dei colori del cielo e di tutto quello che ti circonda. Un posto che è un vero e proprio manifesto alla meraviglia della vita e dell’essere se stessi, prendendone coscienza, proprio per il fatto che gli unici suoni che si percepiscono sono quelli del vento, degli animali e del proprio “essere” che finalmente ci parla. È stato tutto talmente semplice e coinvolgente che l’attenzione è stata permanentemente rivolta alle sensazioni interiori di far musica, a quasi 1600 metri di altitudine, circondati dal tutto e dal niente…. Magari poi, verso le 21 il freddo si è davvero fatto sentire.»

Alterpop è una Band nata intorno alle figure di Valerio Zelli e Mario Manzani, fondatori e portavoce della stessa, coadiuvati in studio da Andrea Corsellini e Massimo Fantoni.

Zelli e Manzani, oltre ad avere una storia personale ricca di esperienze e collaborazioni nel mondo della musica, negli anni ’90 avevano condiviso, con altri musicisti, la pubblicazione di tre album, negli O.R.O., prendendo parte a innumerevoli eventi, tra i quali tre partecipazioni al Festival di Sanremo e a molti live e tour.

Partendo da queste premesse e focalizzato il nuovo obiettivo comune, iniziano a scrivere e registrano idee. Da questa sinergia, esce musica energica, con un linguaggio personale ma condivisibile, e con tanta orecchiabilità, brani inediti con uno stile unico e allo stesso tempo ricco di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”.

Dà qui naturale e spontaneo chiamare la Band ALTERPOP. È il 2022 il progetto prende forma e parte con il primo inedito pubblicato il 6 maggio “È Solo Un Attimo” seguito il 24 giugno da “Generazione Skip”.

Ora è la volta di “Me Stesso” brano sincero e profondo che invita a vivere la vita essendo sé stessi. Nel video finalmente svelata la formazione della band con Valerio Zelli (voce), Mario Manzani (chitarre), Tommaso Turini (basso) e Francesco Isola (batteria).

Gli Alterpop li trovi qui: Website Instagram Facebook Twitter