Fuori il nuovo numero di “Immagine. Note di storia del cinema”

Disponibile anche online il nuovo numero di “Immagine. Note di storia del cinema” pubblicata dal Gruppo Persiani Editore

La rivista “Immagine. Note di storia del Cinema” è la più importante rivista italiana di studi cinematografici, fondata dall’Associazione per le Ricerche di Storia del Cinema (AIRSC), pubblicata dal Gruppo Persiani Editore. Nasce nel 1981 sulla spinta di alcuni studiosi, storici del cinema appartenenti a vari Atenei italiani, e ricercatori indipendenti, mossi dalla comune passione della riscoperta di un mondo, quello della storia del cinema e più in generale delle arti visive, che andava via via perdendosi.

Il nuovo numero

Che cosa è ‘queer’ nella storia del cinema italiano? Rappresentazioni non normative dal muto agli anni Sessanta a cura di Monica Dall’Asta, Dalila Missero, Micaela Veronesi, Monica Dall’Asta, Dalila Missero, Micaela Veronesi

Lo schermo obliquo: tracce queer nella storia del cinema italiano

Silvio Alovisio

Una, bina e non so che.

L’ambiguità ‘gender’ di Pierrot nel cinema muto italiano

Emma Morton

Transitory Imitators, Transgender Figures and Genderfucks.

Male Cross-dressing in Italian cinema, 1909-1915

Lucia Cardone

Sconfinamenti di genere.

“La carovana dell’amore” (1934) romanzo cinematografico di Mura

Paola Zeni

Identità di genere nel cinema del Ventennio: i casi “Il birichino di papà” e “La corona di ferro”’

Rebecca Bauman

Melancholy and Melodrama as Queer Masculinity in the Films of Valerio Zurlini

Francesca Brignoli

Turbolenze all’orizzonte.

Presenze queer nel cinema di fantascienza italiano degli anni Sessanta

asterischi

Samuel Antichi e Cosimo Tassinari

Dinamiche del ricordo e della rimozione.

L’eccidio delle Fosse Ardeatine nelle opere documentarie e cinegiornalistiche italiane (1945-1955)

Diego Cavallotti

‘De lege noverca’: il dibattito sulla legge

“Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo” del 30 aprile 1985

Elena Dagrada

Non lo conosciamo bene.

Censura, versioni e varianti di “Io la conoscevo bene” (Antonio Pietrangeli, 1965)