Francesco Giordano torna con “Casa mia”

Disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Casa mia”, il nuovo singolo di Francesco Giordano

“Casa mia” è un brano che descrive l’importanza dell’amore sotto tanti punti vista; troviamo una grande quantità di figure retoriche, elogi, ammirazione, stima e tutto ciò che può trasmetterci la figura di una persona a noi immensamente cara. In questo testo possiamo leggere tanti dei benefici che l’altra persona può donarci e regalarci come ad esempio il sentirsi a casa, attimi vissuti con magia, toccare il cielo, un’opera d’arte. Inizialmente il protagonista viene definito come un uomo colmo di dolore, di ferite sotto la pelle e di occasioni mai avute, ma un giorno, incontrando questa nuova persona, l’uomo cambierà completamente il suo modo di vedere le cose e di osservare la vita.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone ha preso vita nella primavera del 2021; volevo dare a me stesso e agli altri il mio desiderio e la mia visione di ‘AMORE’. Questo tema l’ho sempre affrontato poco nelle mie canzoni ed è per questo che ho deciso di dedicare interi progetti e lavori a questo splendido ed immortale argomento, appunto l’amore, senza il quale questo mondo, dal mio umile punto di vista, non potrebbe vivere. Ecco a voi CASA MIA.”

Biografia

Francesco Giordano, 24 anni, nato a Loreto (AN) il 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, tour music fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’adriatico premio Alex baroni, premio PAE cantautori emergenti fantastico festival e Musicultura. Ha collaborato con il pianista Giampaolo Pape Gurioli e il produttore artistico Francesco Sardella per la realizzazione del suo primo album dal titolo “SFUMATURE” costituito da ben 10 brani ognuno con un suo proprio stile. Vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori con il brano “il segreto in una nota” uscito lo scorso 18 marzo, dopo “Eterno Presente” e “Abitudine sbagliata” e “Scialla”, arriva “Casa mia”.