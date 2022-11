Con UniConverter convertire i tuoi file è un piacere

Uno dei motivi per cui è utile convertire i tuoi video, su Mac o Windows, è che molti dispositivi non supportano tutti i tipi di file. Ad esempio, un video di un iPhone non può essere letto direttamente dalla maggior parte dei televisori e dei lettori DVD. Allora, cosa puoi fare? Beh, se hai molti video incompatibili con i tuoi dispositivi, significa che dovrai convertirli prima di guardarli.

E se ti piace il formato del file, ma è semplicemente troppo grande? Alcuni file potrebbero essere eccezionali ma non adatti a dispositivi con capacità di archiviazione ridotta, quindi dovrai, anche in questo caso, eseguire una conversione.

Un altro possibile motivo per cui devi convertire i tuoi video sono legati a problemi di licenza. Supponiamo di voler utilizzare un particolare video sul tuo dispositivo. In tal caso, potrebbero esserci problemi di licenza che ti impediscono di farlo. Un esempio famoso è l’utilizzo di film sui dispositivi Apple (film acquistati o noleggiati da iTunes Store).

Allo stesso modo, anche con i file audio, puoi avere bisogno di effettuare una conversione nel caso volessi ascoltare musica che può essere riprodotta sul tuo dispositivo solo in determinati formati.

Dall’ambito privato al lavoro

Non si tratta solo di un uso privato, anche le attività, da quelle più piccole fino ad arrivare alle grandi aziende, possono necessitare di convertire i loro file.

La conversione dei dati in formati che consentono di comprendere, analizzare e presentare le informazioni è necessaria in tutti i campi di lavoro. La visualizzazione dei dati in un formato diverso può aiutare a sbloccare nuove informazioni che altrimenti potrebbero passare inosservate. Sebbene i dati non siano necessariamente “nascosti” in alcun formato, convertendo e ristrutturando i dati in qualcosa di nuovo, spesso hai modo di vedere dettagli del file che prima non erano così espliciti. E questa nuova prospettiva può darti una comprensione migliore e più completa dei dati che hai.

Ad ogni modo, la conversione dei dati resta una pratica ampiamente utilizzata per motivi legati all’accessibilità. Spesso i dati vengono archiviati in un formato di file specifico a cui solo alcuni software possono accedere e leggere. Ciò è dovuto alla struttura innata del file stesso. Anche se una volta questa era una limitazione, ora ci sono molte strategie per convertire i dati che consentono una maggiore flessibilità e ti consentono di utilizzare i dati nel modo che preferisci.

Con un volume di dati raccolti sempre più grande, è inevitabile che la conversione sia un’attività comune, non importa quanto semplice o complessa sia la conversione.

Come convertire file efficacemente?

Ora che conosci i motivi ed il potenziale offerto dalla conversione dei file, sappi che hai diverse opzioni tra cui scegliere per effettuare conversioni.

Puoi affidarti a siti che si occupano di convertire dati i quali possono rappresentare la scelta più veloce ma non necessariamente la più sicura e certamente non la più professionale.

L’alternativa è quella di fare affidamento su un programma specifico per la conversione dei file.

Questi software sono decisamente una scelta migliore, garantendo risultati ottimali ogni volta.

Ma quale software per la conversione di file scegliere tra le tante proposte online?

Il miglior convertitore per Mac e Windows ad oggi in circolazione è Wondershare UniConverter.

Wondershare UniConverter: converti i tuoi file in modo professionale

Wondershare UniConverter è un software estremamente completo in quanto può convertire, comprimere, modificare video, masterizzare DVD e molto altro.

Si tratta di un potente software, particolarmente utile per gli utenti Mac, il quale può convertire vari formati di video e audio.

E la sua ultima versione supporta sia Apple Silicon che Intel.

Con UniConverter puoi convertire mp3 in maniera semplice e veloce dal tuo Mac.

Lo stesso dicasi qualora tu voglia convertire mp4 in avi.

Sostanzialmente hai un tool completo che ti permetterà, oltre che di convertire video, di editarli come desideri.

È estremamente veloce ed ottimizza i tempi grazie alla possibilità di convertire più file nello stesso momento. Infatti, con la sua rapidissima conversione non è necessario attendere il completamento di un file prima di avviarne un altro.

Oltre ai codici video e audio più comuni (come avi, mp3 ed mp4), supporta anche codificatori avanzati: VP9, AV1, HEVC (H.265), CFHD, eccetera.

Per quanto riguarda la compressione video possiamo dire che la perdita di qualità è praticamente impercettibile. Per questo non rinunciare a rendere i tuoi file esattamente come tu vuoi che siano: leggeri e adatti ad essere riprodotti dai tuoi dispositivi preferiti.

E dopo averli convertiti masterizza i tuoi file su DVD, Blue-Ray o CD! Prima della masterizzazione puoi anche decidere di aggiungere, e modificare, eventuali sottotitoli.

Scopri come sia semplice il processo di masterizzazione con UniConverter.

E se non sei ancora convinto che UniConverter sia il programma più adatto alle tue esigenze, ricorda che hai una prova gratuita a tua disposizione.

Siamo sicuri che, una volta provato, non ne potrai più fare a meno!