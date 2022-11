Come recuperare file danneggiati con Repairit

Quasi a tutti sarà successo almeno una volta di avere problemi nell’apertura di un programma o di un file sul proprio computer. A volte un semplice riavvio è in grado di risolvere questo problema, ma i file corrotti non torneranno sani con così poco. Un file corrotto è essenzialmente un file che è stato danneggiato e si rifiuta di aprirsi correttamente.

Danni al supporto di memorizzazione (come un disco rigido o una chiavetta USB) possono anche rendere fisicamente illeggibili parti di un file, portando allo stesso risultato.

Il file danneggiato potrebbe non aprirsi affatto o potrebbe mostrare un errore in tal caso.

Comunque questi file danneggiati sono un problema a sé stante, cioè non derivano da un problema con il programma d’origine. In poche parole, se un documento di Word è danneggiato e si rifiuta di aprirsi, potresti comunque essere in grado di aprire altri documenti di Word (e Word stesso) senza problemi.

Sia i singoli software che il sistema operativo possono sviluppare file danneggiati.

Ma perché succede?

Un file in genere viene danneggiato quando si verifica un problema durante il salvataggio. Se il computer perde alimentazione o si arresta in modo anomalo durante il salvataggio di un file, è molto probabile che il file risulti poi danneggiato. E, come abbiamo anticipato, anche settori danneggiati sul disco rigido (o altri supporti d’archiviazione) possono causare il danneggiamento dei file. Questo nonostante il processo di salvataggio venga completato correttamente.

Infine, anche virus e malware possono causare la corruzione dei file.

Cosa fare in caso di file corrotti?

Prima di rassegnarti ad eliminare i file danneggiati e perdere tutto il tuo duro lavoro, ci sono alcune cose che puoi fare per salvarli. Innanzitutto puoi provare ad aprire il file su un altro computer. Il programma per computer o i file del sistema operativo danneggiati potrebbero richiedere la reinstallazione completa di tali software per essere corretti.

Molti sistemi operativi, tra cui Windows, includono strumenti per recuperare file corrotti. Anche se non sempre si otterranno risultati positivi, prova a utilizzare i programmi inclusi nel tuo sistema. Puoi anche provare a contattare un centro assistenza qualora ritieni che il tuo disco rigido (o un altro dispositivo di archiviazione) possa essere stato danneggiato fisicamente.

Certo sarebbe una buona consuetudine quella di fare copie di backup dei tuoi file mentre lavori. Conserva sempre due o tre copie aggiornate sul tuo computer o una copia su un dispositivo di archiviazione separato come un’unità flash USB.

Puoi anche eseguire il backup dei file su un sistema cloud o configurare il tuo computer per sincronizzare automaticamente i dati con un’applicazione remota. Microsoft OneDrive, iCloud di Apple, Google Drive e Dropbox possono archiviare i tuoi file in remoto, consentendoti di accedervi da più dispositivi e ripristinarli se qualcosa va storto con la tua copia principale.

Va rilevato che la maggior parte di questi servizi ti consente di archiviare una quantità limitata di dati gratuitamente e di pagare di più per lo spazio di archiviazione aggiuntivo.

Inoltre, esegui regolarmente scansioni antivirus per tenere a bada i malware e utilizza un dispositivo di protezione da sovratensione per prevenire problemi durante il salvataggio.

Detto ciò, nel caso in cui tutte queste misure preventive non abbiano dato i risultati sperati, oppure tu non abbia voglia di occuparti di seguirle abitualmente, la soluzione migliore rimane quella di affidarsi ad un programma di recupero file corrotti.

Con un programma specifico che si occupa di ripristinare file non leggibili sarai certo di riavere i tuoi file sani e poter contare su uno strumento capace di toglierti dai problemi quando oramai tutto sembra perduto.

Vuoi sapere qual è il migliore programma di recupero file disponibile in rete ora?

La risposta è Repairit! Con questo software puoi riparare file PDF, molto utilizzati dalle aziende e che spesso contengono dati fondamentali che non devono assolutamente andare persi.

Oppure vuoi recuperare file Excel danneggiati? Beh, puoi farlo in maniera semplice e veloce con Repairit!

Repairit: come funziona?

In caso di file (video, foto, audio o qualunque altra cosa) corrotti e che non riescono proprio ad aprirsi Wondershare Repairit viene in nostro soccorso.

Indipendentemente da come siano stati danneggiati i file, questo programma ci offre una soluzione all-in-one semplice da mettere in pratica per il recupero dei file danneggiati.

Ci basterà aggiungere i file corrotti con l’opzione “Sfoglia” o un comune drag and drop, successivamente cliccare su “Ripara” e, dopo aver visualizzato l’anteprima del risultato, salvare il file riparato dove si desidera.

Oltre al recupero di Word/Excel/PDF puoi anche riottenere i tuoi video e le tue foto che non riesci più a visualizzare a causa di un danneggiamento.

La funzione base “recupero di video e immagini” ripara file danneggiati permettendoti di rendere riproducibili video inutilizzabili e rivedere le foto a cui non avevi più accesso. Puoi riparare anche più file insieme velocizzando l’operazione.

Con la nuova funzione “Recupero dei file danneggiati” della versione File Repair hai la possibilità di riparare file in 4 formati: .pdf, .pptx, .xlsx, .docx.

Scopri tutte le versioni e scegli quella più adatta alle tue esigenze.