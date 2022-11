Cineas lancia il corso in Agri Risk Management

Al via il corso specialistico in Agri Risk Management organizzato da Cineas, Consorzio universitario non profit, fondato dal Politecnico di Milano, e da Asnacodi Italia

Cineas e Asnacodi Italia organizzano il corso specialistico dedicato a far conoscere in maniera approfondita ed efficace la gestione del rischio in agricoltura. Un percorso formativo che vede un ricco programma; il corpo docenti è composto da professori universitari e professionisti dei diversi settori imprenditoriali ed economici e rappresentanti delle Istituzioni

Inizierà a metà novembre il corso specialistico in Agri Risk Management organizzato da Cineas, Consorzio universitario non profit, fondato dal Politecnico di Milano, e da Asnacodi Italia, l’associazione nazionale dei Condifesa di Italia. Un percorso formativo unico in Italia della durata di 40 ore e dedicato a tutti i principali portatori di interesse del settore della gestione del rischio in agricoltura, organizzazioni agricole, istituzioni, compagnie d’assicurazione e di riassicurazione, intermediari assicurativi, industria agro-alimentare, cooperative agricole, istituti di credito, liberi professionisti (agronomi, periti agrari), università e mondo del sistema Condifesa.

Il corso di alta formazione professionale mira a coinvolgere tutto il mondo del risk management in un momento di particolare evoluzione al fine di permettere una specializzazione dei partecipanti e, al contempo, promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell’ambito del risk management nel settore dell’agricoltura, inoltre, per questo settore si pone gli obiettivi di portare un’evoluzione delle competenze, di innovare il trasferimento assicurativo e portare un efficientamento tecnologico e di processo nel monitoraggio dei rischi in agricoltura.

“Per noi è indubbiamente una soddisfazione aver contribuito in maniera fattiva a questo corso con un rappresentante del mondo formativo del livello di Cineas – spiega Albano Agabiti, presidente di Asnacodi Italia – un percorso unico a livello nazionale e che diventa parte integrante del progetto di sviluppo della nostra associazione”.

Un programma che spazia dalla spiegazione delle specifiche sul contesto nazionale ed internazionale della gestione del rischio in agricoltura agli strumenti assicurativi innovativi e strumenti di trasferimento del rischio alternativi all’assicurazione sino all’evoluzione digitale del comparto, il tutto finalizzato a permettere una visione di sostenibilità e resilienza dell’intero comparto agricolo nel medio-lungo periodo. Avranno il compito di illustrare gli argomenti del corso numerosi docenti provenienti dal panorama universitario nazionale, ma anche da realtà private come compagnie di assicurazione. Il corso prenderà il via a partire da metà novembre e si concluderà con la consegna degli attestati in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico di Cineas al Politecnico di Milano.

“La partnership con Asnacodi Italia – commenta Massimo Michaud, presidente di Cineas – ci permette di realizzare un percorso formativo di specializzazione che punta a migliorare la gestione dei rischi in tutte le aziende che operano all’interno della filiera dell’agro-alimentare. Questa è la prima edizione, ma ci proponiamo di inserire il corso nell’offerta formativa di Cineas dei prossimi anni perché il tema rappresenta un argomento di grande rilevanza in un contesto di rischi sempre maggiori, di evoluzione delle forme assicurative e di supporto al comparto, del fondamentale contributo dei prodotti per la sicurezza alimentare del Paese e per il commercio con l’estero”.

“La formazione – sottolinea Andrea Berti, direttore di Asnacodi Italia – è da sempre uno degli asset strategici per il Sistema Asnacodi Italia-Condifesa e sul quale stiamo investendo in maniera concreata. Crediamo vivamente che trasferire conoscenza sia alla base per uno sviluppo reale del settore della Gestione del Rischio in agricoltura, al fine di far crescere tutti i diversi attori di questa nostra filiera, dove risulta sempre più fondamentale dare risposte concrete alle diverse esigenze”.

Sistema Asnacodi Italia-Condifesa sosterrà la partecipazione a questa iniziativa ai massimi livelli promuovendo l’scrizione dei Direttori con borse di studio per l’elargizione delle si ringrazia Advant, AIB, Arrigoni, ANIA, Assiteca, Cattolica, Datafolio, Delta Informatica, Enogis, Gi&Bi, Green Assicurazioni, Hypermeteo, Radarmeteo, VH. “Uno dei nostri obiettivi – sottolinea Agabiti – è quello di coinvolgere tutti i direttori dei Condifesa della galassia Asnacodi Italia, obiettivo raggiungibile grazie alle borse di studio che permetteranno anche ai nuovi Condifesa o a quelli più piccoli la partecipazione al corso di specializzazione”.

Tutte le informazioni dettagliate sul corso specialistico in Agri Risk Management sono disponibili sul sito di Cineas all’indirizzo: https://www.cineas.it/formazione/corsi-brevi/agririsk-management/

La prima edizione del corso, organizzato in dieci moduli, si svolgerà dal 16 novembre 2022 al 16 febbraio 2023, con lezioni di 4 ore, ogni giovedì. La seconda, invece, dal 22 novembre 2022 al 21 febbraio 2023 con lezioni, sempre di 4 ore, ogni martedì. Modalità didattica: online smart learning.