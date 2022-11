Merkle del gruppo dentsu annuncia lo sbarco in Italia

Merkle annuncia lo sbarco in Italia. La CXM company del gruppo dentsu porta la Total Customer Experience nel mercato italiano

Merkle annuncia il lancio in Italia. La società di dentsu leader in customer experience management (CXM) amplia le sue operation tramite l’apertura di una nuova sede a Milano.

Merkle da oltre 30 anni supporta i propri clienti nelle decisioni aziendali e tecnologiche più complesse, guidandoli nei processi di digital transformation e nel comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative in continua evoluzione dei consumatori.

Grazie al suo mindset data-driven e alla tecnologia, Merkle è al fianco dei propri clienti nel creare uniche ed efficaci Total Consumer Experiences, attraverso l’orchestrazione e l’integrazione di ogni singolo punto di contatto tra brand e consumatori.

Merkle Italia nasce dall’unione di aree di eccellenza di dentsu in ambito digital, data ed analytics, potenziate dalla forza del network Merkle che conta oltre 4.000 professionisti in 17 paesi dell’area EMEA, specializzati nelle aree Analytics, Data & Martech, CRM, Experience & Commerce, Strategy & Transformation.

Alla guida è stato nominato Daniele Frattini, già Data Strategy Director di dentsu, che assume il ruolo di Managing Director.

Merkle Italia, che conta già al lancio un organico di 60 professionisti e punta a tagliare il traguardo dei 100 dipendenti entro la fine del 2023, opera con un innovativo modello di governance fondato su joint partnership con i dipartimenti comunicazione, CRM ed IT del cliente e supportato da un utilizzo massivo di tecnologia ed automation.

Leonardo Casini, Chief Digital Officer di dentsu Italia, dichiara: “Per molti anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri clienti per implementare strategie di comunicazione efficaci e allineate ai loro obiettivi strategici. Da oggi siamo pronti a supportare la loro transformation agenda, alimentando nuovi modelli di business per soddisfare le aspettative e le esigenze dei consumatori. Grazie a soluzioni basate su dati e tecnologie, combinate con il pensiero creativo ed ovviamente una forte competenza di digital media, siamo in grado di fornire esperienze personali su larga scala per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro risultati di business.”

Daniele Frattini, Managing Director di Merkle Italia, aggiunge: “Sono orgoglioso di avere l’opportunità di contribuire al lancio di Merkle in Italia e di poter replicare ed amplificare i successi che nel corso degli anni hanno portato i team data & analytics di dentsu ad essere riconosciuti come un solido punto di riferimento nel campo dei dati, tecnologia e trasformazione digitale. Con il lancio di Merkle Italia, grazie ad un piano di crescita che prevede l’inserimento di oltre 40 professionisti entro la fine del 2023 e al supporto del network europeo, possiamo operare per i nostri clienti su tutti gli elementi che compongono la catena del valore del Customer Experience Management. Un’offerta che ci permetterà di intercettare la crescente richiesta, da parte delle aziende e dei marketer, di avere un interlocutore in grado di offrire un reale supporto end to end (dalla strategia, all’implementazione sino all’attivazione) consentendo di massimizzare il valore dei progetti e rendendo concrete le aspettative di ritorno sugli investimenti.”

“Il lancio di Merkle in Italia è un passo di grande importanza per Merkle Global. L’Italia è un mercato in rapida crescita con un numero enorme di potenziali clienti che possiamo aiutare a raggiungere risultati di business reali, e tanti professionisti di talento che possiamo portare con noi. Il team italiano collaborerà con tutto il nostro network e potrà contare sulle nostre partnership globali: Salesforce, Adobe e Google. Sono entusiasta dell’arrivo in Merkle di Daniele e del suo team e non vedo l’ora di assistere ai nostri successi in questo entusiasmante mercato.” – commenta Margaret Wagner, President Merkle EMEA.