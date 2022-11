Fuori “ELLEÚ”, il primo album di Goteo

Fuori il primo album di Goteo dal titolo ELLEÚ prodotto interamente da EFFEÍ (Alberto Garbarino e Federico Castriota Scanderbeg)

Fuori distribuito da Supernova Dischi e Believe Italia il primo album di Goteo dal titolo ELLEÚ prodotto interamente da EFFEÍ (Alberto Garbarino e Federico Castriota Scanderbeg). Con questo disco, il rapper fiorentino ci accompagna nel suo mondo interiore rendendoci partecipi del lungo e intenso percorso di elaborazione che segue la fine di una relazione importante.

“Durante la scrittura degli ultimi testi mi sono reso conto di aver esternato un capitolo importante della mia vita ed è in quel momento che ho pensato di racchiuderli in un album. La fine della mia relazione sentimentale mi aveva lasciato con le spalle al muro, sentivo di aver bisogno di lei più che in ogni altro momento. Questo album rappresenta il mio percorso; dai momenti di tristezza alla nostalgia, dalla rabbia alla svolta. Non sono mai riuscito ad accettare l’assenza in generale ma con il tempo e la musica ho capito che non si deve sopportare tutto e nel mio scrivere tiro fuori quello che ho dentro; per me, per chi mi sta vicino e per chi vuole trovare qualcosa di se nei miei brani. Progettare questo album ha significato una crescita personale, mi ha messo di fronte alla realtà e soprattutto di fronte a me stesso. Ho lasciato che il flusso di coscienza prendesse vita e alla fine mi sono liberato da ciò che mi faceva stare male.” (Goteo)

Scopri il disco su Spotify: https://spoti.fi/3reUzAt