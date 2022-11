Claudia Coscia nuova General Manager di Kyowa Kirin

Claudia Coscia nuova General Manager per il Sud Europa (Spagna, Italia e Portogallo) di Kyowa Kirin. Prende il posto di Norberto Villarrasa

Kyowa Kirin ha nominato Claudia Coscia nuova General Manager per il Sud Europa (Spagna, Italia e Portogallo), in sostituzione di Norberto Villarrasa, che ha assunto la carica di Senior Vice President Head of Strategy dell’azienda.

Grazie alla sua conoscenza del mercato iberico, oltre a quello italiano e all’aver ricoperto posizioni di responsabilità presso Kyowa Kirin, Claudia, laureata in Biologia presso l’Università degli Studi di Milano, è la persona ideale per ricoprire questo nuovo incarico, dove sarà responsabile del coordinamento e dell’implementazione di progetti chiave e rappresenterà l’azienda di fronte a pazienti e istituzioni.

In oltre vent’anni di esperienza professionale nell’industria farmaceutica, Claudia Coscia ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in aziende come GSK, Ipsen, Shire e Recordati Rare Diseases.

Claudia Coscia è entrata a far parte di Kyowa Kirin come direttore della Business Unit Supportive Care. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale per l’Italia e la Grecia presso Recordati Rare Diseases, prima di rientrare in Kyowa Kirin per assumere il ruolo di Country Manager Italia e Cluster Lead Nephrology allo scopo di continuare a supportare lo sviluppo della Franchise di Nefrologia nel Sud Europa, assicurando il coordinamento tra i diversi Paesi del Cluster.

“Guardando indietro a tutti questi anni, sono molto soddisfatta del sostegno che Kyowa Kirin mi ha dato e grata per l’ulteriore fiducia accordata nel rappresentare la filiale spagnola, litaliana e portoghese. Continueremo a lavorare sul nostro impegno verso i pazienti e nell’innovazione per sviluppare nuovi trattamenti per le malattie con bisogni insoddisfatti”, afferma Coscia.

Norberto Villarrasa è stato nominato SVP Head of Strategy KKI presso Kyowa Kirin, entrando a far parte del team internazionale. Norberto ricoprirà questa posizione in un momento chiave per la strategia di crescita globale dell’azienda nell’area delle malattie rare e per preparare i futuri lanci di prodotti innovativi.

Laureato in Economia presso l’Università di Granada, Norberto Villarrasa ha concentrato la sua formazione nell’area commerciale attraverso un MBA presso la IE Business School (2002) e, nel 2012, con una formazione di leadership internazionale presso l’INSEAD (Francia).

Norberto ha iniziato la sua carriera professionale presso l’azienda farmaceutica Grünenthal, dove ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Market Access Director per la Spagna e successivamente ha ricoperto ruoli strategici a livello internazionale come la Direzione Generale in Portogallo, che ha diretto per quattro anni, e come Vice President Outpatient Care per l’Europa e l’Australia presso la sede centrale dell’azienda in Germania.

Prima di entrare in Kyowa Kirin come General Manager del Sud Europa , Norberto Villarrasa ha fatto parte del team di Ipsen Pharma, dove è stato per due anni a capo dell’unità Oncologia dell’azienda e direttore di Access and Value.

“Sono orgoglioso di far parte del team di Kyowa Kirin, i cui pilastri si basano sull’innovazione, l’integrità e il lavoro di squadra, essenziali per portare i nostri trattamenti innovativi ai pazienti e alle loro famiglie”, afferma Villarrasa.