Textilsharing: i vantaggi per l’industria alimentare

I vantaggi del Textilsharing per l’industria alimentare. Igiene certificata e sistema completo di servizi: parla l’AD di Mewa Italia

L’igiene è un must assoluto nell’industria alimentare. Chiunque prepari, trasformi e venda alimenti deve rispettare rigorosi requisiti igienici. Ciò significa che tutti gli operatori che lavorano in questo settore devono indossare un abbigliamento igienico impeccabile e certificato. Chi preferisce esternalizzare la cura particolare ed onerosa in termini di tempo, può rivolgersi a un fornitore professionale di servizi tessili. Mewa è in grado di garantire la fornitura continuativa di indumenti da lavoro affidabili, sicuri e funzionali, che soddisfano tutti i requisiti igienici previsti dalle normative vigenti. Esternalizzarne la gestione si rivela una scelta vincente non solo in termini di risparmio di tempo e di costi. Tutto questo risponde infatti anche alle aspettative di sostenibilità degli imprenditori dell’industria alimentare.

I requisiti normativi che regolano l’abbigliamento da lavoro per l’industria alimentare sono estremamente complessi. Secondo le prescrizioni dell’IFS Food (IFS – International Featured Standards), i processi devono garantire che gli indumenti dei dipendenti siano igienicamente puliti e non comportino rischi di contaminazione per gli alimenti prodotti. Il servizio Mewa affianca il management dell’azienda cliente al fine di eliminare il rischio di carenze igieniche.

Con garanzia di pulizia

Mewa opera secondo il sistema RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control System). Si tratta di un sistema di gestione e controllo dell’igiene che prevede uno speciale processo di lavaggio e trattamento degli indumenti. La gestione dei capi e l’intero processo sono soggetti alla norma di qualità EN 14065. Il processo di trattamento garantisce la riduzione microbica, la massima sicurezza e il più alto standard di qualità nell’igiene dei tessuti.

In sostanza, l’abbigliamento igienico certificato Mewa è adatto a qualsiasi sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e garantisce sicurezza igienica nell’industria alimentare.

Servizio completo

In Mewa non si fanno sconti in materia di qualità igienica. “Un elevato livello di igiene è parte integrante del nostro processo di lavoro”, sottolinea Thomas Hell, amministratore delegato di Mewa Italia. “I produttori di generi alimentari noleggiano da noi i loro indumenti e noi li consegniamo, li ritiriamo per lavarli, ce ne prendiamo cura e li sostituiamo in modo affidabile. Oltre al processo di lavaggio e di disinfezione nei nostri impianti professionali e al successivo trattamento degli indumenti, offriamo anche la relativa documentazione e certificazione dell’abbigliamento destinato alla clientela della filiera alimentare. Mewa si occupa di questo processo dalla A alla Z, dal lavaggio alla consegna negli armadietti.

L’abbigliamento Mewa è personalizzato. Tutti i membri del team ricevono i propri indumenti e continuano a ricevere sempre gli stessi, una volta lavati. Tutto questo viene garantito dalla presenza di un codice a barre sui capi d’abbigliamento. Se lo si desidera, gli indumenti possono essere personalizzati con loghi aziendali o nomi dei dipendenti. Mewa offre anche numerosi prodotti che rispettano le norme igieniche richieste nelle strutture sanitarie e in altre aree commerciali. Il Textilsharing Mewa consente quindi ai clienti di concentrarsi completamente sul loro core business”.