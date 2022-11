Previsioni meteo 6 novembre 2022: ultime piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 novembre 2022: la perturbazione si allontana dall’Italia, torna il sereno su quasi tutte le regioni

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo la fase perturbata che ha caratterizzato l’inizio e buona parte di questo primo fine settimana di Novembre. La perturbazione giunta dall’Atlantico in queste ore sta per lasciare la nostra Penisola e le conseguenze sono ben visibili al Nord e al Centro dove è tornato a splendere il sole seppur in un contesto più fresco rispetto alle settimane scorse. Nella giornata di oggi insisteranno invece piogge sparse al Sud e sulla Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani le precipitazioni cesseranno ovunque e la prima parte della prossima settimana vedrà il ritorno della stabilità. A seguire regna l’incertezza, con l’anticiclone che potrebbe faticare a riprendere la scena, lasciando spazio a nuove infiltrazioni perturbate.

Intanto per oggi, domenica 6 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino residue piogge in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolate piogge tra Campania, Molise e Stretto di Messina; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge sui settori adriatici e tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulla Sicilia Settentrionale, ampi spazi di sereno altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .