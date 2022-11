Più donne nel nuovo Leadership Team di Janssen Italia

Composto per il 60% da donne, il nuovo Leadership Team di Janssen Italia è finalizzato a rispondere alle sfide del contesto italiano operando in collaborazione con le istituzioni

Composto per il 60% da donne, il nuovo Leadership Team di Janssen Italia è finalizzato a rispondere alle sfide del contesto italiano operando in collaborazione con le istituzioni del nostro Paese per far sì che le proprie innovazioni possano essere a disposizione, nel più breve tempo possibile, a tutti i medici e i pazienti che ne hanno bisogno.

Per raggiungere questo scopo, il Managing Director Mario Sturion, in carica da luglio 2021, ha sulla crescita di persone già in Janssen, sia sull’ingresso di nuove figure provenienti da altre realtà internazionali del mondo pharma.

Tornata in Italia dopo un’esperienza di 12 anni nel gruppo J&J, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella regione EMEA e Southeast Asia, Alessandra Baldini è il nuovo Direttore Medical Affairs.

Cresciuta in Janssen, con un’importante esperienza a livello EMEA, Federica Mazzotti, Direttore Commercial Excellence and Business Transformation, che supporterà il business nel disegno del “go to market” model dei prodotti e nello sviluppo di soluzioni e servizi innovativi, in particolare per medici e pazienti.

Sempre dall’interno provengono anche due delle figure a capo del Business: Alessandro Borriello, Direttore della Business Unit Oncology-Hematology, che ha iniziato la sua carriera in Janssen nel 2006 occupandosi di marketing fino ad arrivare alla guida dell’area dell’oncologia solida, e Paolo Minischetti, Direttore della Business Unit Immunology and Neuroscience, che vanta una forte esperienza nella regione EMEA e nel campo delle acquisizioni strategiche.

Portano l’esperienza maturata in importanti gruppi farmaceutici Monica Gibellini, Direttore National & Regional Institutional Affairs, in precedenza Associate Director Policy and Government Relations in MSD Italia e Roberta Rondena, Direttore Market Access, già Executive Director Market Access and Government Affairs di BMS Italia.

I nuovi componenti del Leadership Team si uniscono a Cosimo De Nigris, Direttore Risorse Umane; Marco Martelli, Direttore Finanziario; Francesca Messana, Direttore degli Affari Legali; Chiara Ronchetti, Direttore Comunicazione e Public Affairs.

“Il nuovo Leadership Team porta a compimento la nuova struttura organizzativa di Janssen Italia. Si tratta di una trasformazione essenziale che ci darà modo di mettere tempestivamente a disposizione di medici, operatori sanitari e pazienti il frutto della ricerca Janssen, che si concretizza nel lancio di numerose nuove molecole nei prossimi anni, in particolare nell’ambito dell’oncologia e dell’immunologia. Il nostro impegno sarà focalizzato sulla collaborazione con le Istituzioni nazionali e regionali, per assicurare che la nostra innovazione sia disponibile su tutto il territorio italiano in tempi sempre più rapidi. Sono sicuro che un team ricco di talenti con esperienze diverse come quello che si è appena formato permetterà all’azienda di raggiungere questi ambiziosi risultati, tenendo sempre presente quella che è la nostra mission: creare un futuro in cui le malattie siano un ricordo del passato.” – ha dichiarato Sturion.