Kira pubblica il brano “Please Understand”

Il nuovo singolo di Kira, pubblicato con Sorry Mom, si intitola “Please Understand” e parla della difficoltà nel comunicare quello che si prova

Il nuovo singolo di Kira, pubblicato con Sorry Mom, si intitola “Please Understand”. Il brano parla della difficoltà nel comunicare quello che si prova, di quando ci si sente inadatti e non si capisce ciò che si vuole.

C’è davvero qualcosa che desideriamo o stiamo solo vivendo la vita senza uno scopo preciso, lasciando scorrere il tempo? “Please Understand” parla anche della ricerca di un luogo e di una persona alla quale raccontarsi e con la quale condividere anche il malessere: ricerca che non riesce però a trovare un punto di svolta, dato che anche dalle persone incontrate quotidianamente è difficile trovare interesse e ascolto.

Ognuno è concentrato sui propri problemi e cerca costantemente un nuovo modo per sedare il disagio che ne deriva, dimenticando a volte tutto ciò che è esterno a sé.

La situazione descritta è simile a quella che proverebbero due amanti che parlano lingue diverse e non riescono a comunicare profondamente.

Kira è un progetto nato dall’idea di Corte Massimiliano, cantautore veneto, che attraverso i suoi brani cerca un modo di raccontare sé stesso, la fragilità e le difficoltà delle relazioni umane. Continuamente in balia degli eventi, costantemente in lotta contro le sue paure, come un pendolo che oscilla tra dolore e noia passando attraverso l’intervallo fugace del piacere e della gioia. Con la sua musica cerca di mitigare il senso di inadeguatezza nei confronti della propria vita e dei meccanismi di un mondo in continuo mutamento.